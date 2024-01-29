قيادي سوداني لـ«البيان»: لقاء وشيك بين البرهان وحمدوك

كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم))، التي يترأسها رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك عن ترتيبات جارية للقاء يجمع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، ووفد من التنسيقية قريباً، في الوقت ذاته الذي تقود فيه ((تقدم)) جهوداً مكثفة مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أسامة سعيد في تصريح لـ((البيان)) إن تنسيقية ((تقدم)) تواصل جهودها من أجل وقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي، وتتركز تلك الجهود مع طرفي النزاع، القوات المسلحة و((الدعم السريع))، حيث تم عقد اجتماع في الثاني من يناير 2024 بقيادة ((الدعم السريع)) أسفر عن توقيع إعلان أديس أبابا الذي تضمن التزام قيادة ((الدعم السريع)) بالموافقة غير المشروطة للتوصل لوقف فوري للعدائيات عبر حوار مع قيادة الجيش، وكذلك الالتزام بضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.

وكشف عن تسلمهم موافقة قيادة الجيش بعقد لقاء مماثل يناقش الموضوعات ذاتها، وتجري الترتيبات الآن على تحديد زمان ومكان الاجتماع، الذي سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لسعيد.

وأكد أسامة سعيد أن قيادة تقدم تواصل جهودها مع الفاعلين في دول الجوار والإقليم والعالم من أجل استئناف المفاوضات بين الطرفين، وأعلن أن تنسيقية ((تقدم)) ستلبي في الأول من فبراير المقبل دعوة تلقتها من الرئيس سلفاكير ميارديت لزيارة دولة جنوب السودان بوفد عالي المستوى يقوده الدكتور عبدالله حمدوك للتشاور مع حكومة جنوب السودان من أجل تحريك عملية إحلال السلام في السودان، كما تلقت لجنة الاتصال موافقات بلقاء عبدالواحد النور، رئيس حركة تحرير السودان، وعبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وسوف يتم اللقاء حول تكوين أكبر جبهة مدنية لمناهضة استمرار الحرب واستعادة التحول الديمقراطي.

ميدانياً، تواصلت المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة محاور بالعاصمة الخرطوم، وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش صد هجوماً قامت به قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات جنوب الخرطوم، وتمكنت من تدمير آليات ومعدات عسكرية استخدمت في الهجوم، كما تم تبادل القصف بالخرطوم بحري، وبحسب شهود فإنهم سمعوا أيضاً انفجارات بمنطقة شرق الخرطوم ناحية جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل.

على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن مصادر محلية أن أكثر من 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين في سلسلة هجمات بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وقال وزير الإعلام في منطقة أبيي، بولس كوك، إن شباناً مسلحين من ولاية واراب بجنوب السودان نفذوا غارات على منطقة أبيي المجاورة، مشيراً إلى قيام السلطات المحلية بفرض حظر للتجول على خلفية الوضع الأمني المتردي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز