قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية قرب دمشق

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش السوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إن غارة جوية إسرائيلية على إحدى ضواحي دمشق أمس، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.
وقال الجيش السوري في بيانه، إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان السوري المحتل، وأصابت ((بعض النقاط جنوب دمشق)). وأضاف البيان إن القصف خلف عدداً من القتلى والجرحى من المدنيين.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة داما بوست الموالية للحكومة، إن الغارة أصابت منطقة السيدة زينب، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إن الغارة أصابت مزرعة تؤوي أعضاء من حزب الله اللبناني وفصائل أخرى. وأضاف إن الغارة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم أربعة سوريين، أحدهم كان الحارس الشخصي لعضو في الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية سورية قولها إن ((عدداً من المستشارين الإيرانيين)) قتلوا في الهجوم الإسرائيلي جنوبي دمشق. وقالت وسائل الإعلام إن مدنيين قُتلوا أيضاً، لكنها لم تذكر عدد القتلى من المستشارين أو المدنيين.
وقال سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري، في وقت سابق، إن الضربة لم تسفر عن قتلى أو مصابين إيرانيين، نافياً استهداف أي مركز استشاري إيراني في سوريا. وقال أكبري في تغريدة له على منصة ((x)) إن أي مواطن أو مستشار إيراني، لم يقتل أو يصب في هذا الهجوم، وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
الشهر الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على حي السيدة زينب نفسه، إلى مقتل الجنرال الإيراني سيد رضي موسوي، المستشار للحرس الثوري الإيراني في سوريا. كما استهدفت إسرائيل نشطاء فلسطينيين ولبنانيين في سوريا خلال السنوات الماضية.
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