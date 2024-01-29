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قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية قرب دمشق

1/29/2024 7:23:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش السوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إن غارة جوية إسرائيلية على إحدى ضواحي دمشق أمس، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

وقال الجيش السوري في بيانه، إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان السوري المحتل، وأصابت ((بعض النقاط جنوب دمشق)). وأضاف البيان إن القصف خلف عدداً من القتلى والجرحى من المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة داما بوست الموالية للحكومة، إن الغارة أصابت منطقة السيدة زينب، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إن الغارة أصابت مزرعة تؤوي أعضاء من حزب الله اللبناني وفصائل أخرى. وأضاف إن الغارة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم أربعة سوريين، أحدهم كان الحارس الشخصي لعضو في الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية سورية قولها إن ((عدداً من المستشارين الإيرانيين)) قتلوا في الهجوم الإسرائيلي جنوبي دمشق. وقالت وسائل الإعلام إن مدنيين قُتلوا أيضاً، لكنها لم تذكر عدد القتلى من المستشارين أو المدنيين.

وقال سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري، في وقت سابق، إن الضربة لم تسفر عن قتلى أو مصابين إيرانيين، نافياً استهداف أي مركز استشاري إيراني في سوريا. وقال أكبري في تغريدة له على منصة ((x)) إن أي مواطن أو مستشار إيراني، لم يقتل أو يصب في هذا الهجوم، وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

الشهر الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على حي السيدة زينب نفسه، إلى مقتل الجنرال الإيراني سيد رضي موسوي، المستشار للحرس الثوري الإيراني في سوريا. كما استهدفت إسرائيل نشطاء فلسطينيين ولبنانيين في سوريا خلال السنوات الماضية.

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