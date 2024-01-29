«الأونروا»: بلا تمويل لن نستطيع العمل بعد فبراير

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل.

وأوقف عدد من الدول، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال متحدث باسم الوكالة ((إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير)).

وحضت السعودية أمس، الجهات الدولية المانحة على مواصلة دعم الوكالة. وقالت الخارجية السعودية في بيان: ((تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة الأونروا إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر)). وأكدت على ((أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة)).

في بروكسل، طالب الاتحاد الأوروبي بحقوق التدقيق في الاتهامات الإسرائيلية لموظفين في ((الأونروا)) بالمشاركة في الهجمات. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن توافق الوكالة على خضوعها لمراجعة من جانب خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي، فيما ستكون هناك قرارات مستقبلية بشأن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي اعتماداً على النتائج، مشيرة إلى تعليق تقديم مساعدات مالية للأونروا حتى نهاية فبراير.

وطالبت الحكومة الألمانية الوكالة بسرعة تقديم توضيح بخصوص الاتهامات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن بوخارست علقت مدفوعاتها الطوعية لـ(الأونروا). وكذلك قالت وزارة الخارجية النمساوية إن النمسا ستعلق المدفوعات للوكالة.

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