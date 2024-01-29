خان يونس.. ركام فوق الأرض وأنفاق تحتها

تتحرك دبابات إسرائيلية في الوحل بين مبانٍ تعرضت للقصف في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، التي يتركز فيها القتال بين الفصائل الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي منذ أسابيع، فيما تسمع أصداء انفجارات وإطلاق النار قريبة من المكان.

خلال التجول في المدينة يمكن رؤية مبان تضررت كثيراً في المعارك، وبعضها يحمل ثقوباً كبيرة، ومنازل مدمرة على طول طريق موحل، بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت أخيراً.

على جانبي الطريق أيضاً بقايا مركبات متضررة أو متفحمة وخردة معدنية، ودبابتان على الأقل بين المدرعات. كذلك كان جنود إسرائيليون يقومون بدوريات في الأحياء، التي استحالات أنقاضاً.

((مترو غزة))

قرب أكوام من الأنقاض اصطحب الجيش الإسرائيلي صحافيين إلى ما قال إنه مدخل نفق تابع لحركة حماس، يشكل جزءاً مما يسميه الجيش ((مترو غزة))، ويقول إن مقاتلي ((حماس)) يختبئون فيه، ويحتجزون رهائن.

واصطحب الجيش الإسرائيلي السبت مجموعة صحافيين عبر نفق طويل، قال إن ((حماس)) حفرته أسفل المدينة، التي أصبح جزء كبير منها أنقاضاً بعد أسابيع من القصف والقتال العنيف.

وقال القائد العسكري الإسرائيلي دان غولدفوس، الذي كان يرافق الصحافيين ((نحن في وسط مقبرة في خان يونس، وهذه المقبرة هي مجمع عسكري.. مجمع عسكري لحماس فوق الأرض وتحتها)).

كانت إحدى الغرف كبيرة بما يكفي لاستيعاب عشرات الجنود. وقال الجيش الإسرائيلي إنها كانت بمثابة مركز قيادة للحركة الفلسطينية. وكانت دبابات وحفارات تمشط الشوارع المهجورة بحثاً عن منشآت تابعة لـ((حماس)) تحت الأرض، وفق ما أفاد مصور فيديو في وكالة ((فرانس برس)) كان واحداً من الصحافيين الذين شاركوا في الجولة.

أهداف متعددة

وصممت شبكة الأنفاق أسفل المنطقة الساحلية بداية كوسيلة للالتفاف على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والمفروض منذ العام 2007، والذي ترافق معظم الوقت مع إغلاق لمعبر رفح مع مصر، المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي.

ومنذ حرب العام 2014 بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل وسعت شبكة الأنفاق، واستخدمتها حماس بشكل متكرر لتسهيل إطلاق صواريخها.

وأفادت دراسة نشرها معهد ((مودرن وور إنستيتيوت)) في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت في 17 أكتوبر، أن هناك 1300 نفق، تمتد على مسافة أكثر من 500 كيلو متر في القطاع الفلسطيني.

وقال غولدفوس ((كل حرب لها خصائصها، وأعتقد أن الطابع الأساسي لهذه الحرب هو أن العمليات تجري فوق الأرض وتحتها)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز