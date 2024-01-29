الرئاسي اليمني يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

مع نفي الولايات المتحدة ادعاء الحوثيين مهاجمة إحدى القطع العسكرية في خليج عدن، أرسلت الدنمارك فرقاطة إلى البحر الأحمر؛ حيث ستشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة التجارية من هجمات الحوثيين باليمن، فيما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف جماعة أنصار الله الحوثية منظمة إرهابية عالمية.

وقد أعلن الحوثيون في اليمن مهاجمة القاعدة المتنقلة (يو إس إس ليوس بولر) التابعة للبحرية الأمريكية بالبحر الأحمر، أمس الاثنين، دون تقديم أدلة على ذلك، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي قال إنه لم ترد أنباء عن شن هجوم على السفينة بولر.

فرقاطة دنماركية

في الأثناء ترسل الدنمارك الفرقاطة إيفر هويتفيلد، التي يبلغ طولها 139 متراً إلى المنطقة في إطار عملية (بروسبيريتي جارديان) أو ((حارس الازدهار))، التي بدأت الشهر الماضي بهدف حماية السفن التجارية. وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن للصحفيين على متن الفرقاطة قبل مغادرتها قاعدة كورسور البحرية ((إذا كنتم تعتقدون أن الرد على الحوثيين هو ببساطة السماح لهم بترهيب التجارة العالمية الحرة، فأنتم على مسار خطأ)). وأضاف ((لهذا السبب أيضاً فنحن، جنباً إلى جنب مع الأمريكيين والبريطانيين، نظهر الآن تحملنا المسؤولية ونرسل إشارة، مفادها أننا لن نتسامح مع ما يحدث)).

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعليمي ((التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وتم بحث مستجدات الوضع المحلي، وفرص استئناف جهود الوساطة الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن، وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الشحن البحري على الأمن والسلم الدوليين، والأوضاع المعيشية للشعب اليمني)). وأضاف البيان أن العليمي حض على ((أهمية التحاق الأصدقاء الأوروبيين بالإجراءات العقابية ضد الميليشيات الحوثية، وتصنيفها منظمة إرهابية دولية)).

تصعيد حوثي

إلى ذلك أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن الحوثيين صعدوا عسكرياً في ثلاث من محافظات البلاد رغم التزام القوات الحكومية باتفاق الهدنة، الذي رعته الأمم المتحدة. ووفق مصادر عسكرية فإن الحوثيين هاجموا مواقع القوات الحكومية في أطراف مديرية بيحان في محافظة شبوة، كما هاجموا مواقع للقوات في محافظة الجوف، وأخرى في مديرية البقع في محافظة صعدة، إلى جانب إرسال تعزيزات كبيرة إلى محافظة مأرب وغرب تعز. وأكدت المصادر أن وحدات من ألوية العمالقة تصدت لمحاولة الحوثيين السيطرة على أحد المرتفعات الجبلية في أطراف محافظة شبوة، وكبدت المهاجمين خسائر في الأفراد والعتاد، كما تصدت القوات المرابطة في محور البقع بمحافظة صعدة لهجوم الحوثيين وأفسدته، بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة.

وحسب ما ذكرته المصادرفإن الحوثيين هاجموا مواقع القوات الحكومية في جبهة الأجارش في محافظة الجوف، لكن القوات الحكومية تمكنت من التحول من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، واستطاعت استعادة موقع عسكري كان قد سقط بيد الحوثيين. وتزامنت هذه الخروقات للهدنة مع إرسال الحوثيين تعزيزات كبيرة، تتضمن مقاتلين وأسلحة وعتاداً إلى محافظات مأرب والجوف وغرب تعز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز