تزويد المستشفيات بـ«روبوت» لسحب الدم

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال المعرض عن تزويد المنشآت الصحية التابعة لها بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية التقنية، وذلك عن طريق إدخال خدمة روبوت سحب الدم، لتكون المؤسسة الأولى إقليمياً في استخدام هذا الروبوت، والذي سيساهم في توفير 80 % من الوقت المتطلب من الطاقم، و50% من وقت انتظار المرضى لتقديم خدمة سحب الدم، حيث تعد التقنية المستخدمة الأولى من نوعها إقليمياً في مجال سحب الدم.

ويستخدم الروبوت تقنية الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء التي تضمن جودة عالية من الخدمة، وهو حاصل على 56 براءة اختراع في خمسة مجالات مختلفة، ويوجد ثلاث تقنيات أخرى سيتم تقديمها للاعتماد قريباً، حيث تغطي هذه المجالات جميع الأنظمة الداخلية والتقنيات المستخدمة، كما سيتم توسيع براءات الاختراع الجديدة لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب.

وتستعرض المؤسسة خلال المعرض 27 مشروعاً صحياً متنوعاً، منها 15 مشروعاً تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها إقليمياً.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن التقنيات التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت ثورة في مجال الرعاية الصحية، وأصبحت ركيزة أساسية من ركائز تطوير جودة الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة.

ولفت الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة للتقدم، بل شريك حيوي يسهم في تحسين حياة الأفراد وتقديم خدمات صحية فعالة.

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