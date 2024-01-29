«إجادة Ai» يعزز نمط الحياة الصحي لسكان دبي

أعلنت هيئة الصحة بدبي أن نظام ((إجادة Ai))، الذي يُعد من أحدث النظم عالمياً، في رصد وتحليل وتقييم جودة خدمات الرعاية الصحية، قد حقق نتائج مذهلة، على مستوى منظومة الوقاية الاستباقية من الأمراض ومضاعفاتها، التي تديرها الهيئة ضمن منهجية وسياسة جودة الحياة التي تنفذها.

وأفاد صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة، أن نظام ((إجادة Ai))، المعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، نجح في تحديد مرضى السكري الأكثر عرضة لمضاعفات ومخاطر المرض، كما نجح أيضاً في تحديد الأشخاص الأكثر قرباً للإصابة بمرض السكري.

وقال إن محصلة توظيف الهيئة لنظام ((إجادة Ai))، بالغة الأهمية، حيث أتاحت هذه المحصلة الفرصة كاملة لرفع مستوى جودة الحياة، وتحسين مستويات الرعاية الصحية، وذلك من خلال الخطوات الوقائية الاستباقية، التي تتخذها الهيئة لحماية مرضى السكري من أي تدهور محتمل في صحتهم، وحماية الأشخاص القريبين من السكري من الإصابة بالمرض.

وأضاف الهاشمي: لقد وصلت تكلفة علاج مرضى السكري ممن يرتبطون بوثائق تأمين صحي في دبي، لأكثر من 2 مليار درهم، وأنه وفي ضوء الخطوات الوقائية الاستباقية، سيكون بمقدور الهيئة خفض العبء المادي، سواء المخصص لعلاج مرضى السكري، أو المتوقع للقريبين من الإصابة، وذلك بنسبة تتراوح بين (25 ـــ 30 %)، وهنا تظهر قوة ((إجادة Ai)).

وأوضح أن نظام ((إجادة Ai))، متكامل العمليات والإجراءات من الرصد إلى التحليل والتقييم والمتابعة، وأن الهيئة حرصت على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأمراض المزمنة الحرجة، مثل: (مرض السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو) وغيرها، وعليه، يتم تحديد الأفراد المعرضين للخطر، وتشخيص المضاعفات المحتملة .

وأشار الهاشمي إلى أن هذا النظام، جاء لدعم أربعة أهداف رئيسة تضمنتها استراتيجية القطاع الصحي في دبي 2026، وهي: جعل دبي نموذجاً لخدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة، وتوفير الرعاية التي تركز على المريض، وتعزيز نمط حياة صحي لسكان دبي، وجعل دبي مركزاً صحياً رقمياً وقال: تكمن قيمة وأهمية نظام ((إجادة Ai))، في المعالجة الدقيقة لبيانات المطالبات الإلكترونية، وهو ما يوفر نظرة شاملة عن صحة المجتمع.

وأشار الهاشمي إلى أن هيئة الصحة بدبي تستهدف من ((نظام إجادة))، إحاطة المرضى بالمزيد من العناية الفائقة، وتفعيل دور المتعاملين ومشاركتهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية في دبي، من خلال الأفكار المبتكرة، ووجهة النظر البناءة، والملاحظات الموضوعية، والتجربة الشخصية، موضحاً أن الهيئة حددت 30 مرضاً رئيساً ضمن أولويات ((نظام إجادة))، وذلك حتى عام 2025، وجاء هذا التحديد بناءً على فئات التشخيص الرئيسة ((MDC)).

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