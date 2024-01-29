44 مليوناً و750 ألف مستخدم لوسائل النقل بالشارقة 2023

قال المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، إن عدد مستخدمي وسائل النقل بلغ خلال العام الماضي 44,750,477 راكباً، مؤكداً أن الهيئة تحرص على العمل وفق استراتيجية واضحة، ونهج مدروس لاستمرارية تطوير وتحسين الطرق الداخلية، التي تحظى جميعها باهتمام الهيئة، لضمان تعزيز منظومة الطرق بالإمارة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى تبني الهيئة نهج التطور والابتكار بالعمل المشترك مع مختلف الدوائر والجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال مبادرة ((تواصل))، التي نظمها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حيث تم تنظيم جلسة حوارية، جمعت ممثلي وسائل الإعلام مع مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل البناء مع وسائل الإعلام المحلية، والتعريف بمبادرات الهيئة .

ولفت العثمني إلى أن عدد مستخدمي وسائل النقل بلغ خلال العام الماضي 44,750,477 راكباً، منهم 32,768,656 عدد مستخدمي مركبات الأجرة، و11,932880 راكباً من مستخدمي أسطول حافلات النقل، فيما بلغ عدد مستخدمي النقل البحري خلال 6 أشهر 48,941 راكباً، كما أن إجمالي عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال 2023 أكثر من 616,312 مكالمة.

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