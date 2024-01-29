شرطة دبي تواصل استقبال المشاركين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي استقبال الفرق الشرطية التكتيكية ووحدات التدخل السريع، التي تصل إلى إمارة دبي، تمهيداً للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ((سوات 2024))، والذي ينطلق في 3 وحتى 7 من فبراير المُقبل في مدينة الروية التدريبية بدبي.

وأكد فريق التنسيق الدولي في اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، أن الفرق التكتيكية تواصل وصولها إلى إمارة دبي في إطار حرصها على المشاركة في النسخة الخامسة من التحدي هذا العام بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع الماضية. الجدير بالذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جهوزيتها لمواجهة التحديات والأخطار، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي.

ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجهوزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط.

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