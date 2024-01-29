مدارس الإمارات تجري الاختبارات التكوينية لطلبة الصفوف من الـ5 إلى الـ12

تعكف مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم حالياً على إجراء الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، للصفوف من الـ5 إلى الـ12، التي حددت مواعيدها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وتضم إجراءات التقييم التكويني للفصل الثاني 3 اختبارات قصيرة، ونشاطين كتابيين، وعلى المعلم إعداد التقييم الذي يضم في مكوناته نشاطات كتابية واختبارات قصيرة، وتكون مفردات الاختبارات القصيرة موضوعية، وتأتي على شكل اختيار من متعدد على نظام ((سويفت أسس)).

ويحدد المعلم اليوم والوقت الأنسب لتطبيق الاختبار خلال الأسبوع المقرر، على أن يطبق النشاط الكتابي مرتين خلال الفصل الدراسي الثاني، وبإمكان المعلم الاختيار من أنشطة كتاب الطالب أو دليل الطالب التفاعلي أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسباً، ويرصد المعلم 20 درجة لكل نشاط.

وتؤكد الموجهات العامة للتقييم التكويني أن يطبق الاختبار القصير 3 مرات منفصلة على مدار الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون مدة كل اختبار قصير 30 دقيقة، ويتكون الاختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية، ويرصد المعلم 20 درجة لكل اختبار، ويدون المعلم كافة الدرجات للأنشطة الكتابية والاختبارات القصيرة في سجله، وترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل من 100 عبر جمع درجات الطالب الـ5 في التقييم التكويني على أن يحتسب لكل اختبار 20 درجة.

وبحسب النماذج المعتمدة لجداول الاختبارات التكوينية في بعض المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أدى طلبة الـ12 بمسارَيه العام والمتقدم اختبارات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، في 24 و25 يناير الجاري، وأدى الطلبة أمس الاثنين الموافق 29 يناير اختباراً في مادة الرياضيات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الاختبار في مادة اللغة العربية اليوم 30 يناير، على أن يتقدموا لاختبار اللغة الإنجليزية غداً الأربعاء 31 يناير، ثم العلوم الصحية يوم الخميس 1 فبراير المقبل، على أن يخضع طلبة الـ12 المسار العام لاختبار ((الكيمياء أو الأحياء)) يوم الجمعة 2 منه، بينما يؤدي طلبة الـ12 المسار المتقدم الاختبار في مادة الكيمياء في اليوم ذاته.

ويتقدم طلبة المسارَين العام والمتقدم لاختبار الفيزياء يوم الاثنين 5 فبراير المقبل، ويختتمون الاختبارات التكوينية بمادة علوم الحاسوب يوم 6 من الشهر ذاته.

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