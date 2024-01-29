وزير التربية يدعو الطلبة المبتعثين لتقديم نموذج مشرف عن الإمارات

دعا معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الطلبة المبتعثين لأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في الخارج، وأن يقدموا للعالم نموذجاً مشرفاً عن دولة الإمارات وشعبها المتعلم والمثقف والواعي.

وقام معاليه بجولة موسعة، شملت عدداً من المؤسسات والهيئات التعليمية المعنية بتطوير قطاع التعليم في المملكة المتحدة، كما التقى طلبة الدولة المبتعثين، وذلك على هامش مشاركة معاليه في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم ((BETT))، من 24 إلى 26 يناير.

وقال إن تحقيق التطوير المنشود في قطاع التعليم وبناء أجيال تمتلك المعرفة، وتتحلى بالمهارات المتقدمة، يتطلب مد جسور التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، على المستويين المحلي والعالمي، لتبادل التجارب والخبرات، وبحث سبل عقد شراكات بناءة، ترتقي بمختلف مفاصل العملية التعليمية.

وقال معاليه: ((حرصنا خلال اللقاءات على استعراض جهود دولة الإمارات لتحقيق تطوير شامل ومستدام، يشمل كافة جوانب النظام التعليمي، والتزامنا بدعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار، من خلال عقد شراكات استراتيجية، وإطلاق مبادرات رائدة، تُركز على تزويد الطلبة بعلوم المستقبل)).

وشملت جولة معاليه كلاً من وزارة التعليم في المملكة المتحدة، وكلية لندن للتصميم والهندسة ومؤسسة بيكر ديرينغ التعليمية، ومعهد التدريب المهني والتعليم الفني، ومكتب المعايير في التعليم وخدمات الأطفال والمهارات.

والتقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال زيارته العاصمة البريطانية لندن، مجموعة من الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة .

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