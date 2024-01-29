إنجاز 50% من نقاط الربط المائي ضمن استراتيجية 2036

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة انتهت بفضل تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة من إنجاز 50 % من متطلبات نقاط الربط المائي، ضمن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036.

وأفاد معاليه لـ((البيان)) عقب رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء الماضي، بأن الربط المائي بين إمارات الدولة من النقاط الرئيسية التي أقرتها دولة الإمارات في استراتيجية الأمن المائي، الأمر الذي يتطلب منا أن تكون شبكاتنا، ونقاط التخزين في المياه مشتركة ومتواصلة مع بعضها البعض.

وأضاف معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: تمتلك دولة الإمارات حالياً شبكة ربط مائية، تتكون من 13 نقطة ربط شبكي، تربط بين الشبكات في الإمارات، تعمل حالياً على الإمداد اليومي، وتبادل المياه بين أبوظبي والشارقة، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لافتاً إلى أنه في حال رصد وجود حاجة إلى رفع نسب المياه، يتم اللجوء إلى استخدام المخزون الاستراتيجي الموجود في إمارة أبوظبي.

اعتماد

وتابع معالي سهيل المزروعي: اعتمدنا استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات بزيادة عدد نقاط الربط المائي، بواقع 6 نقاط ربط جديدة، تضاف إلى منظومة تعزيز المرونة وضمان الاستدامة، بما يحقق الأمن المائي لدولة الإمارات بحلول العام 2036، مضيفاً أن ((الجهات المعنية أنجزت ما نسبته 50 % من نقاط الربط (وهي 3 نقاط)، حيث عكفت شركة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، على إنجاز عملية الربط عند النقطة 10، كما يتم حالياً دراسة إنشاء نقطة إضافية تعتبر النقطة 11)).

كما أشار معاليه إلى إنشاء مشروع الربط الشبكي بين دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة كهرباء ومياه دبي، في منطقة سيح شعيب وغنتوت، بينما تم إنجاز نقطة الربط بين كهرباء ومياه الشارقة وشركة الاتحاد عند منطقة حمدة.

أما بخصوص نقاط الربط المتبقية من الاستراتيجية، فقال معالي سهيل المزروعي: بإنجاز إجراءات الربط في 3 نقاط، فإن المتبقي 3 نقاط أخرى، واحدة منها في حالة الطوارئ بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة وشركة الاتحاد، جارٍ العمل عليها.

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