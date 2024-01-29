21 مليون مسافر عبروا «البوابات الذكية» بمطارات دبي 2023

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 21 مليون مسافر استمتعوا بتجربة السفر السلس ((البوابات الذكية)) عبر مطارات دبي خلال العام الماضي 2023 والتي تم تطويرها وتفعيلها بغية توفير خدمة ذاتية استباقية مميزة للمتعاملين، لتحسين تجربة السفر من خلال إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة بواسطة البصمة البيومترية، مما ساهم في تقليل الزمن المستغرق في رحلة المتعامل وتحسين عمليه المراقبة، وزيادة كفاءة وسرعة حركة المسافرين في منطقة الجوازات.

ارتفاع تدريجي

وقال اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن مطارات دبي تضم 127 بوابة ذكية موزعة على جميع المباني ((1 ـــ ٢ ـــ ٣ آل مكتوم)) حيث تمت زيادة عدد البوابات المستخدمة مع الارتفاع التدريجي لمستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة من عام 2017 وحتى اليوم، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي البوابات الذكية ارتفع من 5 ملايين و688 ألفاً و92 مسافراً عام 2017، إلى 7 ملايين و321 ألفاً و642 مسافراً عام 2018، ثم إلى 8 ملايين و476 ألفاً و26 مسافراً عام 2019، وصولاً إلى 13 مليوناً و418 ألفاً و726 مسافراً عام 2022، ليبلغ العدد ذروته في 2023 حيث سجلت 21 مليوناً و169 ألفاً و506 مسافرين.

وأشار إلى أن استخدام البوابات الإلكترونية في مطار دبي الدولي بدأ منذ عام 2002 حيث كانت تعتمد بشكل رئيس على بطاقة البوابة الإلكترونية e-gate، وفي 2017 تم التحول إلى البوابات الذكية التي كانت تعمل على وثيقة جواز السفر والهوية الإماراتية وبطاقة البوابة الإلكترونية بالإضافة إلى خاصية العين، وبعد جائحة كوفيد 19 والتدابير التي تم اتخاذها بمطارات دبي والعالم، تم الاستغناء عن جميع الوثائق على البوابة الذكية، والتحول إلى تفعيل الخدمة الاستباقية للسفر السلس على البوابات الذكية.

تطوير وتحسين

وأوضح اللواء الشنقيطي أن من أبرز التحديات التي كانت تواجه مستخدمي البوابات الذكية استخدام الهوية الإماراتية خلال فترة جائحة كورونا حيث تم إيقاف أي عملية تلامس وهو ما ساهم في تطوير وتحسين العملية من خلال ((السيمليس)) على البوابات الذكية، وذلك بالتعرف على البصمة البيومترية بدون أي وثائق.

وأضاف إنه لضمان رفع نسبة مستخدمي البوابات الذكية، تم تشغيل كاميرات حديثة على جميع منصات الدخول والخروج في عام 2018-2019 لتسجيل البيانات البيومترية لجميع المسافرين، حيث ساهم التحسين في رفع نسبة مستخدمي البوابات بشكل ملحوظ من 5.5 ملايين في 2017 إلى 13.4 مليوناً في 2022 أي ما يقارب 3 أضعاف العدد، كما تمت إضافة شعار البوابات الذكية لحاملي التأشيرات للمسافرين المسجلين مسبقاً لتسهيل عملية إرشادهم لاستخدام الخدمة والتأكد من وقوف المسافر في الموقع المحدد داخل البوابة الذكية لضمان سرعة الإنجاز وسهولة التقاط البصمة البيومترية.

شراكة استراتيجية

وتابع اللواء الشنقيطي أنه تم التعاون مع الشريك الاستراتيجي (مطارات دبي) لتوفير ملصقات توضيحية ليتم توضيح موقع وقوف المسافر في المكان المحدد، كما تم إجراء تحسين مع الشريك الاستراتيجي (طيران الإمارات) لإضافة ملاحظة ((smart gate))على بطاقة الصعود لتحسين آلية توجيه المسافرين من قبل موظفي مطارات دبي عند وصولهم لصالة الجوازات لاستخدام الخدمة، كذلك تم تدريب موظفي مطارات دبي ((May I Help You)) على التحسينات، وتعديل اللوحات الإرشادية والإلكترونية في المطار لتثقيف المسافرين قبل وصولهم لمنطقة الجوازات.

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