حمدان بن زايد يؤكد التزام الإمارات بتعزيز التعليم البيئي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة البيئة - أبوظبي، أن المؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية يعكس التزام دولتنا الثابت بتعزيز التعليم البيئي وتبادل المعرفة والابتكار، والتي تعتبر ركائز أساسية لتطور الدولة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية 2024، أمس، تحت رعاية سموه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)) تحت شعار ((التواصل بين الشعوب - صناعة الغد))، ويستمر لغاية 2 فبراير.

وقال سموه: ((يسرنا أن نكون أول دولة في المنطقة تستضيف المؤتمر، ونفخر بتعزيز تاريخ دولة الإمارات في ترسيخ الحوار بين الثقافات وتبادل الممارسات المبتكرة، وسنعمل دائماً لكي تكون الإمارات مثالاً يحتذى في تعزيز الثقافة البيئية وتمكين المجتمعات لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة)).

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ((UICCA)): إن هذا الحدث فرصة لتوحيد جهودنا في تنمية الوعي البيئي وتسريع التحول إلى اقتصاد أخضر يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد.

إجراءات حاسمة

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يؤكد هذا المؤتمر العالمي المهم التزامنا برعاية البيئة والدور المحوري الذي تلعبه دولتنا في حماية المستقبل للأجيال القادمة.

ويستضيف المؤتمر، الذي ينعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مجموعة من القادة العالميين وخبراء البيئة والمعلمين ومناصري الحفاظ على البيئة، من 72 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: مع استمرار الجهود المكثفة لمواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وزيادة نسب التلوث، في الغالب لا يحظى التعليم البيئي بالقدر الكافي من التركيز. وبالرغم من أهمية إجراء تغييرات على السياسات من أجل حماية كوكبنا، فإن رفع مستوى التعليم والثقافة يمثل خطوة أساسية في تحقيق أهدافنا البيئية.

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