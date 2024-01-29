محمد الشرقي: ملتزمون بريادة القطاع الصحي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات القطاع الصحي في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الشاملة المقدمة لأفراد المجتمع، والتطوير المستدام لأدواتها وأساليب تقديمها، وفق معايير عالية، تلبي التطلعات المستقبلية لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور محمد الحمودي مدير المنطقة الطبية بالفجيرة.

ونوّه سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة توظيف الممارسات النوعية والمبتكرة في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، والتزام مقاييس الريادة في تطوير منظومة القطاع الصحي في الإمارة، بما يتواءم مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الوطنية في هذا المجال.

واطلع سموه خلال اللقاء، على مستجدات العمل وتطوراته في القطاع الصحي بالإمارة، والخطط المستقبلية لمنطقة الفجيرة الطبية، كما استمع سموه إلى مخرجات المؤتمر الدولي الأول لجراحة العظام، الذي استضافته الإمارة في يناير الحالي.

وأكّد سموه أهمية الشراكات والعمل المشترك بين المؤسسات ذات العلاقة من داخل الدولة وخارجها، بهدف تطوير القطاع الصحي بالإمارة، وتطبيق أفضل الممارسات الطبية وأكثرها تطوراً في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع. كما ثمّن سموّه جهود المنطقة الطبية بالفجيرة، في دعم ركائز مجال الصحة العامة ووقاية المجتمع، وتوعية أفراده، وتقديم الخدمات الصحية المتطورة.

وقدّم الدكتور محمد الحمودي شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموّه لسير العمل في منظومة قطاع الصحة في الفجيرة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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