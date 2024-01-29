سيف بن زايد يحضر لقاء لمتقاعدي القوات المسلحة

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللقاء الودي الذي أقيم للمتقاعدين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وقد أقيم اللقاء بدعوة من الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في قلعة الجاهلي بالعين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الحرص على التواصل بين المتقاعدين وتكريمهم تقديراً للخدمات التي قدموها للوطن أثناء خدمتهم، وما يقدمونه من استشارات وخدمات متواصلة، ومشاركة في العمل التطوعي والمجتمعي، والاستعانة بخبراتهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأعرب الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي عن شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تشريفه هذا اللقاء المميز، ليكون مكاناً للتواصل الاجتماعي، يُجدد فيه اللقاء والتآخي بين رفقاء العمل، وتُستحضر ذكريات طيبة لسنوات من العطاء والخدمة العامة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، وداعياً المولى أن يمد الحضور بالصحة والسلامة لمواصلة المساهمة في العطاء المستدام برؤية القيادة الرشيدة.

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