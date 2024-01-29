سلطان القاسمي يدعو الطلبة للاجتهاد وإجراء الأبحاث

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، على جهود مجلس أمناء الجامعة والعاملين بها من هيئات إدارية وتدريسية ساهمت في نمو الجامعة وتطورها من حيث البرامج الأكاديمية لتحقيق رؤيتها ورسالتها، مشيداً سموه بتمسك الجامعة بالسلوك الحميد والعادات والموروث والمحافظة على المكاسب التي حققتها في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء الجامعة صباح أمس، والذي عقد في مقر الجامعة، وأكد سموه على أهمية تطوير المجتمع من جميع النواحي، والتركيز على الجانب البيئي والمحافظة عليه، مشيراً سموه إلى أن التوجيهات دائماً تصب في توفير مقومات العيش الكريم وحياة صحية خالية من التلوث لكل من يعيش في المجتمع.

وأشاد صاحب السمو رئيس جامعة خورفكان بالتطور العلمي في مدينة خورفكان ومنها البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، والتي تساهم في الارتقاء بفكر الطلبة ومنتسبي الجامعة مما ينعكس على تطور المجتمع، موجهاً سموه شكره لجامعة الشارقة التي أرست قواعد البرامج التعليمية والتخصصات العلمية المختلفة في الجامعة، حتى تكون جامعة خورفكان مؤسسة أكاديمية وعلمية رائدة في مختلف المجالات.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة خورفكان واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها.

واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول الأداء الأكاديمي للجامعة خلال الفترة السابقة، بجانب الخطط المستقبلية الإدارية والعلمية، التي ستعمل عليها الجامعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة للارتقاء بكافة أركان العملية التعليمية وتطور الأداء الإداري.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، المختبرات المركزية واستراحة الطالبات في جامعة خورفكان.

واطلع سموه خلال زيارته المختبرات على ما تضمه من مرافق وأجهزة وأدوات علمية حديثة تسهم في تطوير العملية التعليمية في الجامعة، وتزويد الطلبة بأفضل العلوم والمهارات.

والتقى سموه طلبة السنتين الأولى والثانية مطلعاً على سير التجارب التي يجرونها في المختبرات، متعرفاً على أثرها العلمي في دراستهم الجامعية، وداعياً سموه الطلبة للاجتهاد في تلقي العلم وإجراء الأبحاث وتطوير مهاراتهم حتى تخرجهم وحصولهم على الشهادة الجامعية.

لقاء

من جهة أخرى التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس، وفداً من جامعة اكستر البريطانية برئاسة الدكتورة ليزا روبرتس رئيسة الجامعة، وذلك في مقر جامعة خورفكان.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد، مشيداً بالعلاقات المتميزة والتعاون الكبير في العديد من المجالات العلمية والتعليمية بين جامعة اكستر وإمارة الشارقة، مما يساهم في توفير أفضل الفرص للتبادل العلمي المنشود بين المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالخطط المشتركة والمناهج الدراسية إلى جانب إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في العلوم البحرية.

وناقش اللقاء مجالات وفرص التعاون في تطوير التعليم وتدريب المعلمين للحصول على أفضل مخرجات تعليمية تساهم في تطوير مستويات الطلبة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على تصاميم مركز الأبحاث البحرية الذي سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة اكستر، الذي سيضم أحدث التقنيات والمختبرات والمرافق التعليمية. وتبادل سموه ورئيسة جامعة اكستر الهدايا والدروع التذكارية، ملتقطاً سموه الصور الجماعية، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.

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