«أبوظبي الدولي للتحكيم» يبدأ خدماته الخميس

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بدء مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، تقديم خدمات التحكيم لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، اعتباراً من بعد غد ((الخميس)).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الغرفة بأبوظبي، بحضور عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز، وماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم بالمركز، وكريستين كامبل ويلسون المدير التنفيذي للمركز.

واستضافت الغرفة الاجتماع الأول لمحكمة التحكيم، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء التحكيم وممثلي غرفة أبوظبي، ورجال الأعمال والمختصين في مجال التحكيم.

وقال عبد الله المزروعي – في كلمته خلال المؤتمر: ((يأتي إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، في إطار التزام غرفة أبوظبي بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار.

أعلى المستويات

وأكد المزروعي – في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) على هامش المؤتمر – أن المركز أحد مراكز التحكيم الدولي في الإمارات، وسيقدم خدماته في مجال التحكيم الدولي للشركات العاملة في أبوظبي، أو في مختلف إمارات الدولة، وكذلك للشركات والجهات في المنطقة، وفق أعلى المستويات.

وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين المركز ومنصة سوق أبوظبي العالمي، مشيراً إلى وجود علاقة مميزة ومتكاملة مع سوق أبوظبي العالمي، وبيننا تعاون لتعم الفائدة للجميع. وأضاف أن مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمركز، مؤكداً أن إدارة القضايا وقرارات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، مستقلة تماماً عن مجلس إدارته.

وقال: نحن منفتحون على بناء الشراكات، والتعاون مع مختلف مراكز التحكيم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لتبادل الخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات التي تثري بيئة عمل المركز، وتدعم الجهود لتوفير أفضل الحلول لفض النزاعات وتسويتها.

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