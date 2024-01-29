Tuesday, 30 January 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي الدولي للتحكيم» يبدأ خدماته الخميس

1/29/2024 7:23:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بدء مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، تقديم خدمات التحكيم لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، اعتباراً من بعد غد ((الخميس)).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الغرفة بأبوظبي، بحضور عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز، وماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم بالمركز، وكريستين كامبل ويلسون المدير التنفيذي للمركز.

واستضافت الغرفة الاجتماع الأول لمحكمة التحكيم، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء التحكيم وممثلي غرفة أبوظبي، ورجال الأعمال والمختصين في مجال التحكيم.

وقال عبد الله المزروعي – في كلمته خلال المؤتمر: ((يأتي إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، في إطار التزام غرفة أبوظبي بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار.

أعلى المستويات

وأكد المزروعي – في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) على هامش المؤتمر – أن المركز أحد مراكز التحكيم الدولي في الإمارات، وسيقدم خدماته في مجال التحكيم الدولي للشركات العاملة في أبوظبي، أو في مختلف إمارات الدولة، وكذلك للشركات والجهات في المنطقة، وفق أعلى المستويات.

وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين المركز ومنصة سوق أبوظبي العالمي، مشيراً إلى وجود علاقة مميزة ومتكاملة مع سوق أبوظبي العالمي، وبيننا تعاون لتعم الفائدة للجميع. وأضاف أن مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمركز، مؤكداً أن إدارة القضايا وقرارات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، مستقلة تماماً عن مجلس إدارته.

وقال: نحن منفتحون على بناء الشراكات، والتعاون مع مختلف مراكز التحكيم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لتبادل الخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات التي تثري بيئة عمل المركز، وتدعم الجهود لتوفير أفضل الحلول لفض النزاعات وتسويتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN29012024000110011019ID1107783488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث