أكبر سفينة لمد الكابلات في العالم تبدأ العمل بمشروع «أدنوك» و«طاقة»

بدأت أكبر سفينة لمد كابلات الطاقة وأكثرها تقدماً في العالم، عملها في المشروع الاستراتيجي لـ((أدنوك)) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ((طاقة))، لإمداد عمليات إنتاج حقول ((أدنوك)) البحرية بطاقة صديقة للبيئة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والبالغة تكلفته 13.95 مليار درهم ((3.8 مليارات دولار)).

ويهدف المشروع المبتكر، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تطوير وتشغيل نظام لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول ((أدنوك)) البحرية بطاقة نظيفة وأكثر كفاءة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التي تشغلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم ((ترانسكو)) التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ((طاقة)).

ويتطلب إنجاز المشروع حوالي 1000 كيلومتر من كابلات التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد المتضمنة ألياف ضوئية، حيث تبلغ القدرة الإجمالية المُركبة لنظام نقل الطاقة 3.2 جيجاواط، ويتضمن وصلتي ربط تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار الكهربائي المباشر عالي الجهد.

وكانت سفينة مد الكابلات ((ليوناردو دافينشي)) التابعة لمجموعة ((بريزميان))، قد وصلت إلى الإمارات قادمة من أوروبا لبدء عملها في المشروع على مدار أربعة شهور بشكل أولي ضمن المنطقة البحرية الواقعة بين المرفأ على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي وحقلي ((زاكوم)) العلوي والسفلي البحريين، والتي تعادل المسافة بين مدينتي أبوظبي ودبي.

وستقوم السفينة أولاً بمد مسار من الكابلات تحت سطح البحر على طول المسافة البالغة 134 كيلومتراً، ثم تبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى بمد كابلات على طول مسار ثان بطول 141 كيلومتراً.

ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025، حيث يتوقع أن يسهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات ((أدنوك)) البحرية بنسبة تصل إلى 50 % عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة من خلال شبكة كهرباء أبوظبي البرية.

وتم الإعلان عن المشروع بدايةً في ديسمبر عام 2021، وتم تمويله من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض تملكها بشكل مشترك كل من ((أدنوك)) و((طاقة)) بحصة 30 % لكل واحدة منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ((كيبكو))، وشركة ((كيوشو للطاقة الكهربائية)) اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية ((إي دي إف)) مجتمعة بحصة 40 % وفق نظام البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية.

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