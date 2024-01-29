«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 932 شكوى للمستهلكين في 2023 بنسبة رضا 96 %

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن معالجة جميع الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2023، البالغ عددها 932 شكوى. وتنوعت الشكاوى بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية، وذلك في إطار تعزيز ثقة المستهلكين بممارسة الأعمال برأس الخيمة.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن شكاوى الضمانات حلت في المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين، إذ بلغت 463 شكوى، تليها شكاوى الأمانة والمصداقية 279 شكوى، ثم شكاوى العقود 190 شكوى.

وأوضح أن قسم الحماية التجارية عالج 896 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كافة الأطراف، ومعالجة 102 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 36 شكوى لدائرة المحاكم، لتعذر الصلح بين الأطراف. وتمكن القسم من كسب 96 % من رضا مقدمي الشكاوى، تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية.

وأشار إلى أن القسم ينفذ على مدار العام، الحملات والمبادرات لنشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المؤسسات والمدارس والعائلات والأسواق، لتجنب الوقوع في الغش التجاري، ما نتج عنه استفادة 1238 مُستَهدَفاً من الفئات المذكورة، والتي تضمنت 1099 طالباً وطالبة، بمبادرة تسوق بذكاء، و42 مستهلكاً ضمن مبادرة لنحذر، و54 متجراً تجارياً في مبادرة خلك حريص، و12 من العائلات ضمن مبادرة انتبه وتسوق بأمان، و31 مستثمراً من خلال مبادرة احمِ منتجاتك من التقليد.

ودعا بن عليون، المستهلكين للتعاون مع الدائرة، وتضافر جهود كافة الأطراف، بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة.

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