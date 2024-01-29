«نواتوم» تطلق شركة لوجستية إقليمية تحت مظلة «موانئ أبوظبي»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن قيام شركة ((نواتوم))، التي تقود القطاع اللوجستي في المجموعة، بإطلاق شركة ((نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط)) لتكون العلامة التجارية الإقليمية الجديدة للشركة، والتي ستعزز من خلالها الالتزام بتقديم الخدمات اللوجستية في سوق الشرق الأوسط.

أسطول حديث

ووفقاً لذلك، ستتولى العلامة التجارية الجديدة مهام شركة ((ميكو للخدمات اللوجستية))، والتي قدمت على مدار أكثر من أربعة عقود خدمات متميزة للسوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي، وكانت ذراع شحن البضائع للقطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي منذ الاستحواذ عليها في عام 2020. وقد قدمت ((ميكو)) خدماتها لقطاعات أعمال متعددة مستفيدة من أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 400 مركبة، مع تمتعها بعلاقات قوية مع الجهات الرائدة في مجال الموارد الطبيعية في أبوظبي، حيث دعمت أكثر من 80% من إجمالي مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات.

محفظة متكاملة

ومع اندماج ((ميكو)) مع شركة ((نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط))، سيستمر المتعاملون وأصحاب العلاقة الإقليميون في الاستفادة من المستوى الفائق نفسه من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ما تتميز به شركة ((نواتوم)) من عمليات واسعة النطاق، ومرونة كبيرة في الخدمات، و60 عاماً من الخبرة، ومحفظة عالمية متكاملة تشمل تشغيل المحطات وخدمات الشحن البحري والأعمال اللوجستية. علاوة على ذلك، سيستفيد المتعاملون من شبكة ((نواتوم)) العالمية والتي تضم 16 محطة و143 مكتباً دولياً، وحضور في 67 ميناء، وفريقاً يضم أكثر من 4.200 خبير ومتخصص يعملون في 27 دولة وعبر جميع الأسواق العالمية والممرات التجارية الرئيسية.

وقال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، بمجموعة موانئ أبوظبي: ((بعد نجاحنا في دمج ((نواتوم)) ضمن محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نسعد بالإعلان عن إطلاق ((نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط))، لنؤسس علامة تجارية تعكس التزامنا بالتميز في تقديم خدماتنا للمنطقة )).

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