نخيل لإدارة المجتمعات تشيد ملاعب لكرة الشبكة بقرية جميرا سيركل

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظّمت نخيل لإدارة المجتمعات احتفالية خاصة للإعلان عن بدء عمليات تشييد ستة ملاعب كرة شبكة، في قرية جميرا سيركل.
وتعكس هذه الخطوة، التزام نخيل لإدارة المجتمعات بتعزيز مفاهيم الصحة واللياقة البدنية والعافية للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة مجتمعات نخيل وجهة رئيسة، تحتضن مشهد كرة الشبكة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شهد الحفل مشاركة لفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية بـ((نخيل))، بمن في ذلك محمد راشد الرئيس التنفيذي للمشاريع وفرانسيس جياني الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى الشركة، مع أعضاء آخرين من فرق إدارة المشاريع وإدارة المجتمعات .
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