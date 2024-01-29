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نخيل لإدارة المجتمعات تشيد ملاعب لكرة الشبكة بقرية جميرا سيركل

1/29/2024 7:23:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت نخيل لإدارة المجتمعات احتفالية خاصة للإعلان عن بدء عمليات تشييد ستة ملاعب كرة شبكة، في قرية جميرا سيركل.

وتعكس هذه الخطوة، التزام نخيل لإدارة المجتمعات بتعزيز مفاهيم الصحة واللياقة البدنية والعافية للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة مجتمعات نخيل وجهة رئيسة، تحتضن مشهد كرة الشبكة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الحفل مشاركة لفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية بـ((نخيل))، بمن في ذلك محمد راشد الرئيس التنفيذي للمشاريع وفرانسيس جياني الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى الشركة، مع أعضاء آخرين من فرق إدارة المشاريع وإدارة المجتمعات .

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