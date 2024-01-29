«الإمارات للألمنيوم» ترفع حصة المواطنات ببرامج التدريب الفنية إلى 20 %

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أن نسبة المواطنات الملتحقات ببرامج التدريب الفنية التابعة لها بلغت 20% خلال العام الأول منذ فتح باب الالتحاق بها للنساء لتعزيز دورهن الاستراتيجي وتمكينهن في مختلف المهن الصناعية.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية. وقد تخرج أكثر من 5.000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1982، وانضمت أول امرأة إلى البرامج التدريبية الفنية في نوفمبر 2022.

تعيين

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعيين نحو 75 متدرباً في برامج التدريب الوطنية التابعة لها خلال العام 2023. وتتراوح مدة برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وتوفر التدريب النظري والعملي في أقسام الصيانة أو مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أو محطات الطاقة أو محطات تحلية المياه التابعة لها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تركز الشركة على تطوير المواهب المحلية وبشكل خاص على تمكين دور المرأة في هذا القطاع الصناعي المتنامي بصفتها شركة صناعية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نطمح بأن نصبح جهة العمل المفضلة في هذا القطاع بحلول العام 2030)).

ووظفت الشركة حوالي 120 مواطناً خلال 2023، منهم 37 امرأة، وتخطت نسبة الموظفين الجدد التي تقل أعمارهم عن 35 عاماً حوالي 95%.

وبلغ معدل التوطين في الشركة 42.6% بنهاية 2023، وهي إحدى أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية. وقامت الشركة بتوظيف 30 متدرباً في برامج تدريب الخريجين التابعة لها في العام 2023 من ضمنهم 17 امرأة. ويتلقى الخريجون الجامعيون ما بين 18 شهراً و24 شهراً من التدريب لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في الشركة أو في العمليات الصناعية. وتوظف الشركة للألمنيوم أكثر من 470 امرأة في الإمارات، تشغل أكثر من 160 امرأة منهن وظائف تشغيلية بالعمليات.

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