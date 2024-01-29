8000 مشارك بقمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو

أعلنت ((قمة دبي للتكنولوجيا المالية)) التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، استضافتها لـ((حلقات نقاش قمة دبي للتكنولوجيا المالية)) التي جمعت أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.

ومن المتوقع أن تشهد القمة 2024 عدد مشاركين غير مسبوق حيث ستضم أكثر من 8000 من صنّاع القرار، و200 من قادة الفكر موزعين على 5 منصات رئيسية وأكثر من 300 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

حوارات

واقتصرت جلسة حوارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية للمدعوين فقط، حيث شهدت الجلسة مشاركة أكثر من 30 من قادة القطاع والذين ساهموا في إثراء النقاشات الموسّعة لتحديد أهم المحاور والمواضيع التي يستدعي مناقشتها والوقوف عليها في النسخة الثانية من القمة.

كما تم تشكيل منصة يقيّم الخبراء من خلالها أهمية المواضيع المختلفة ويقومون بتحديد مدى أهميتها ومساهمتها للارتقاء بأجندة القمة، وتصدرت مواضيع مثل الإطار التنظيمي والاقتصاد البيئي والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية النقاشات نظراً للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها هذه القضايا. كما أفضت هذه الجلسة إلى اقتراح مواضيع مختلفة جديدة لتضاف إلى جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه لجلسة حوار الرؤساء التنفيذيين: ((تشكل دبي مركزاً محورياً لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ويتضح تأثيرها العالمي أكثر فأكثر عبر جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية التقليدية وتطويرها.

تتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، وتتوافق القمة أيضاً مع استراتيجية مركز دبي للتكنولوجيا المالية لرسم مستقبل الابتكار في القطاع المالي، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشتركين، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا)).

شركاء

كما تخللت أعمال جلسة حوارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، توقيع بنك الإمارات دبي الوطني على اتفاقية للانضمام إلى القمة بصفته ((الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية))ما يوضّح التزامه بالابتكار في القطاع المالي. كما وقعت شركة ((اتصالات من &e)) على اتفاقية للانضمام كشريك أساسي ما يوضّح الجهد المستمر لدعم الشركات المبتكرة والتي تتمتع بنظرة مستقبلية على المستوى العالمي.

مستقبل القطاع

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ((اتصالات من &e)): ((تمثّل قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة إبداعية يجتمع فيها قادة الصناعة المالية من شتى أنحاء العالم في سبيل ارتقاء وتطوير مستقبل القطاع المالي.

وتُعدّ مثالاً لسعي قيادة دبي الحكيمة المستمرة لجعل دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية جامعاً)) ما بين التمكين المالي والتكنولوجيا الحديثة. نؤمن في شركة (اتصالات من &.e ) بقدرة التكنولوجيا على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

نسعى دائماً إلى الاستفادة من حلولنا التكنولوجية الحديثة وشبكاتنا الواسعة في تسهيل ودعم التقدّم من خلال التعاون والابتكار. سعيدون برعاية قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 كجزء من التزامنا المستمر في دعم بيئة التكنولوجيا المالية في الإمارات وغيرها.

محادثات استراتيجية

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر البنك بأن يكون في طليعة هذه المحادثات الاستراتيجية الحصرية التي تجمع بين رواد قطاع التكنولوجيا المالية.

وهذه المحادثات تلعب دوراً حاسماً ومحورياً في تشكيل مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وتشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

ولا شك أن هذه القمة تعتبر منصة رئيسية تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ومشاركة بنك الإمارات دبي الوطني تعكس التزامنا المستمر بتبني الابتكار في القطاع المصرفي.

واختُتمت الجلسة بمشاركة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من مختلف أنحاء الإمارات في جولة التصفيات المحلية المؤهلة لكأس العالم للتكنولوجيا المالية، حيث فازت شركة ((يابكس تيكنولوجيز)) وتأهلت إلى النهائي المرتقب الذي سيُقام خلال القمة حيث سينال الفائز فرصة الحصول على استثمار بقيمة مليون دولار.

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