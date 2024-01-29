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«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 10 طائرات لـ«التركية»

1/29/2024 7:23:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((دبي لصناعات الطيران)) أنها توصلت إلى اتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8، ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: ((يسعدنا أن نعمل على تعميق علاقتنا القوية بالفعل وطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية، وتزويدهم بحل لمتطلبات أسطولهم المتزايدة عبر هذه الطائرات الموفرة للوقود، والمزودة بأحدث التكنولوجيا. ونشكر الخطوط الجوية التركية على ثقتها المستمرة بشركة دبي لصناعات الطيران)). وتمتلك الشركة وتدير وتلتزم بامتلاك 96 طائرة من طراز 737 ماكس.

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