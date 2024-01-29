جامعة الإمارات للطيران و«بوينج» تنظمان تحدي الصاروخ المائي

شارك أكثر من 200 طالب وطالبة من 24 مدرسة في جميع مناطق دولة الإمارات في مسابقة ((تحدي الصاروخ المائي))، الذي نظمته جامعة الإمارات للطيران للمرة السابعة بالتعاون مع شركة بوينج. وتهدف المسابقة السنوية إلى إلهام الشبان المتحمسين للطيران من خلال الجمع بين الإبداع ومبادئ الصواريخ والطيران.

وتم تكليف الطلبة، وهم من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بتصميم وبناء وإطلاق صاروخ مائي خلال ساعتين باستخدام مواد بسيطة، مثل الزجاجات البلاستيكية ومضخات الأقدام وكتل الطين والأسلاك الكهربائية بالإضافة إلى أكياس البقالة وأغطية الملفات البلاستيكية، وتهيئة الظروف للديناميكا الهوائية المثلى التي يمكن أن تحقق أطول مسافة عند إطلاق الصاروخ بزاوية 45 درجة، وذلك باستخدام دفع الماء وضغط الهواء، وجرى تشجيعهم على تصميم وتجربة مخاريط وزعانف مبتكرة لصواريخهم. وكان أمام الفرق ساعتان لإكمال المهمة، وتم منحهم محاولتين لإطلاق صواريخهم.

وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس ومدير جامعة الإمارات للطيران: ((جامعة الإمارات للطيران ملتزمة بتعزيز الابتكار والإبداع لدى الأجيال الصاعدة. ولا تعد مسابقة الصاروخ المائي السنوية مثيرة لمجتمع الطلبة فحسب، بل توفر أيضاً فرصة لجلب أفضل وألمع العقول الشابة في الدولة وتحديهم وتشجيعهم على التفكير في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

إن مشاهدة الطلبة وهم يفكرون ويتعاونون ويصنعون هذه الصواريخ تجربة مدهشة كل عام، ونأمل أن تشكل مصدر إلهام لهم ليصبحوا قادة في العلوم والهندسة. ونشكر شركة بوينج على دعمها وعلى مشاركتها في إنجاح هذا التحدي مرة أخرى)).

وقال رئيس بوينج لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا أورا: ((برزت الإمارات سريعاً كدولة رائدة في استكشاف الفضاء، بدءاً من إطلاق أول مهمة غير مأهولة في العالم العربي إلى المريخ إلى توقيع اتفاقيات أرتميس.

لقد كنا في بوينج مشاركين في كل مسعى أمريكي كبير للخروج من جاذبية الأرض، ويسعدنا مواصلة الشراكة مع جامعة الإمارات للطيران لإلهام جيل جديد من علماء الطيران وتزويد الطلبة بفرصة تعلم مهارات تقنية جديدة من مهندسي بوينج خلال المسابقة)).

وفي ختام المسابقة وإطلاق الصواريخ المائية، أعلنت لجنة التحكيم من جامعة الإمارات للطيران وبوينج فوز فريق ((إيجل 1)) من المدرسة الإسلامية الإنجليزية في أبوظبي، بعد أن أطلق الفريق صاروخه إلى مسافة 99 متراً. وحصل فريق ((إيجل 2)) من المدرسة الإسلامية الإنجليزية في أبوظبي على المركز الثاني بمسافة 93 متراً، وجاء في المركز الثالث فريق ((OOW-Volts)) من ((مدرستنا الثانوية)) بدبي بمسافة 92 متراً.

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