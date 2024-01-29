«دبي الدولي» يدشن أكبر متجر ليجو في العالم داخل مطار

افتتح مطار دبي الدولي، بالتعاون مع ((لاجاردير ترافيل ريتيل)) و((ليجو ترافيل ريتيل))، رسمياً، أكبر متجر ليجو داخل مطار في العالم، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الليجو العالمي.

صمم المتجر، الواقع في مبنى رقم 3 كونكورس B، على مساحة 190 متراً مربعاً، باستخدام قطع ومجسمات ليجو عملاقة، وتميز بمناطق تفاعلية لتحفيز الإبداع والمشاركة، حيث يوفر مساحة حيوية للمرح والإبداع واللعب تمكن الزوار من استكشاف الإمكانات اللانهائية التي يقدمها عالم ليجو.

وفور دخول الضيوف المتجر، تستقبلهم تجربة تفاعلية من خلال تمرير يدهم على ماسح ضوئي للمصغرات يبث الحياة في مجسمات الليجو المصغرة على الشاشة.

ويتميز المتجر كذلك بصندوق عرض رقمي يعمل بتقنية الواقع المعزز لعرض مجموعات الليجو، حيث يمكن لمرتادي المتجر وضع لعبة ليجو كريتور 3 في 1 أمام كاميرا الشاشة ليظهر رسم متحرك قصير للمجموعة مع أفكار ملهمة حول كيفية تنسيقها بأشكال مختلفة. يدعم صندوق الواقع المعزز الرقمي التزام العلامة التجارية بتعزيز المشاركة والتعليم.

وقال فاديم موتليك، الرئيس التنفيذي لشركة لاجاردير ترافيل ريتيل الإمارات: ((يقدم المتجر الجديد تجربة رقمية ومادية من خلال دمج الابتكار واللعب والتكنولوجيا بسلاسة. وقد هدفنا من خلال هذا المتجر إلى إنشاء مساحة ممتعة تحفز الابتكار لدى المسافرين، وليس مجرد وجهة لتسوق أحدث مجموعات الليجو. لذا وظفنا فريقاً متخصصاً من عشاق الليجو والمبدعين الشغوفين لدعم وتفعيل رؤيتنا لتلك المساحة وخلق تجارب لا تنسى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي)).

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: ((من خلال افتتاح أكبر متجر ليجو في العالم في مطار، فإننا نقدم وجهة تسوق رائعة وممتعة في حد ذاتها. وتؤكد شراكتنا مع لاجاردير ترافيل ريتيل وليجو ترافيل ريتيل التزامنا في مطارات دبي في تعزيز تجربة السفر داخل المطار لضيوفنا بشكل عام، وتلبية احتياجات وتوقعات المسافرين المتغيرة من خلال الشراكات والتجارب المبتكرة)). ويتميز المتجر بجدار من الفسيفساء يصور أفق دبي الأيقوني استغرق إنشاؤه 134 ساعة، ويتألف من 33219 قطعة بوزن 62 كيلو غراماً.

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