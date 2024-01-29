الإمارات وجهة العالم خلال شهر فبراير

تتحول الإمارات خلال شهر فبراير المقبل إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي، عبر استضافة مجموعة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الكبرى، التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتعد الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، ما يبرز جلياً طوال شهر فبراير 2024، إذ تستضيف الدولة سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

. القمة العالمية للحكومات: تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير فعاليات الدورة الـ 11 من القمة العالمية للحكومات، التي تقام تحت شعار ((استشراف حكومات المستقبل))، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

. المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية: تستضيف أبوظبي فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، التي تقام في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس، بحضور وزراء وممثلين بارزين من 164 دولة، وتكتلاً جمركياً هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.

. حوار الحضارات والتسامح: ينظم مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح على مدار يومي 20 و21 فبراير المقبل، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة، ويستقطب الحدث أكثر من 50 متحدثاً و2000 مشارك من داخل الدولة.

. المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي: تركز الدورة الـ 14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي تستضيفها أبوظبي من 6 إلى 8 فبراير المقبل، على صياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام، عبر مناقشة أبرز التحديات وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة، لتحفيز وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

. ((إنفستوبيا)): تشهد العاصمة أبوظبي انعقاد أعمال النسخة الثالثة من قمة ((إنفستوبيا)) بين 28 حتى 29 فبراير المقبل، تحت عنوان ((الحدود الاقتصادية الناشئة: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد))، ويشارك في الحدث مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي قرار ورواد أعمال.

. كأس العالم لكرة القدم الشاطئية: تستضيف دبي النسخة ((12)) من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل، بمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم.

. ((جلفود 2024)): تنطلق في دبي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير المقبل، الدورة الـ 29 من ((معرض جلفود 2024))، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، بمشاركة أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم لرسم الملامح المستقبلية للقطاع، الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

. مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية: تنعقد أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار ((قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير))، حشداً من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين من القطاعات والمجالات المختلفة حول العالم

. ((ستيب)): تحتضن دبي فعاليات الدورة الـ 12 من مؤتمر ((ستيب Step Conference))، المتخصص في مجال التكنولوجيا يومي 21 و22 فبراير المقبل، بمشاركة 500 شركة ناشئة، ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عما يزيد على 150 شركة متخصصة في رأس المال الاستثماري لإتاحة مصادر تمويل تقدر قيمتها بمبلغ 8.2 مليارات دولار، وسيشهد الحدث مشاركة 8 آلاف من الحضور من أنحاء العالم كافة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن المشهد العالمي لقطاع التكنولوجيا.

. ((عربية السيدات)): تستعد الشارقة لاحتضان الدورة السابعة من الحدث العربي الأهم على صعيد رياضة المرأة ((دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات))، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 حتى 12 فبراير.

. ((الشارقة لريادة الأعمال)): ينظم ((مركز الشارقة لريادة الأعمال))(شراع) بمقره في ((مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار))، يومي 3 و4 فبراير، أعمال النسخة السابعة من ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال))، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة.

. ((ترابط وتواصل)): يفتتح مهرجان فن رأس الخيمة 2024، برنامج فعالياته في قرية الجزيرة الحمراء التراثية يوم الجمعة 2 فبراير، ويتركز برنامج المهرجان لهذا العام - حول موضوع ((الحركة))، وسيوفر تجربة ثقافية غامرة تجمع بين التراث والحداثة، من خلال عروض منظمة لأكثر من مئة فنان، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التجارب التعليمية الملهمة والمناقشات العامة والعروض الحية.

. ((قمة العرب للطيران)): تستضيف رأس الخيمة يومي 27 و28 فبراير فعاليات الدورة الحادية عشرة من ((قمة العرب للطيران))، وتجمع القمة التي تنعقد تحت شعار ((استشراف مستقبل السفر)) نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات، وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران والسفر إقليمياً وعالمياً.

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