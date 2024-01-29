كأس أمم أفريقيا: ساحل العاج المضيفة تعود من بعيد وتجرد السنغال من اللقب



فاز منتخب ساحل العاج 5-4 على السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في نهاية الوقتين الأصلي والإضافي ليتقدم البلد المضيف إلى دور الثمانية

وأهدر المدافع موسى نياكاتي ركلة الترجيح الثالثة التي سددها في القائم بينما نجح فرانك كيسي في تسجيل الركلة الخامسة والحاسمة بعدما أدرك التعادل في الوقت الأصلي أيضا من علامة الجزاء.

وافتتح حبيب ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة بينما أدرك كيسي التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني من ركلة جزاء ليفرض وقتا إضافيا لم ينجح فيه الفريقان في فض الاشتباك ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

وفي دور الثمانية، تنتظر ساحل العاج الفائز من المواجهة التي تجمع مالي وبوركينا فاسو.

وترجم منتخب السنغال تفوقه في الدقائق الأولى لتقدم مبكر أمام ساحل العاج التي لم تتمكن من استحوذت على الكرة بنسبة أكبر لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

وافتتح ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما استقبل عرضية لعبها ساديو ماني في غياب الرقابة الدفاعية ليهيئها بصدره قبل أن يطلق تسديدة قوية في المرمى من مسافة قريبة.

وتواصلت الأنباء السيئة بالنسبة لصاحب الضيافة، إذ خرج إبراهيم سانجاري محمولا على محفة بعد تدخل عنيف من ماني الذي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 13.

وفي واحدة من الفرص القليلة الخطيرة لأصحاب الأرض في الشوط الأول، استقبل فوفانا الكرة على صدره متوغلا داخل منطقة الجزاء لكن إدوار مندي حارس مرمى منتخب السنغال تصدى لمحاولته في الدقيقة 41.

وكاد المنتخب السنغالي أن يضاعف تقدمه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعد انطلاقة من ماني من الجانب الأيسر ليلعب كرة إلى إسماعيلا سار الذي لم يتمكن من التفوق على الحارس من مسافة قريبة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا خروج الكرة من الملعب وسط اعتراض لاعبي السنغال.

وفي بداية الشوط الثاني، كادت السنغال أن تضاعف تقدمها عندما لعب كالدو كوليبالي كرة طولية إلى إسماعيلا سارا الذي أطلق تسديدة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس ببراعة.

وانطلق إسماعيلا سارا وتوغل داخل المنطقة تحت ضغط من أوديلون كوسونو وسقط على الأرض مطالبا بركلة جزاء لكن الحكم لم ير مخالفة.

وفي أول لمسة للكرة بعد ثوان من نزوله بديلا لعب فرانك كيسي ضربة رأس قوية تصدى لها مندي قبل أن يستحوذ على الكرة المرتدة من الحارس ويسدد كرة علبت العارضة في الدقيقة 74.

وجاء الرد سريعا من هجمة مرتدة أنهاها ماني بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء سارت بجوار القائم في الدقيقة 75.

أنقذ مندي مرماه من تسديدة نيكولاس بيبي الذي استغل تمريرة طولية في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 82 طالب لاعبو ساح العاج باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط بيبي على الأرض إثر التحام مع مندي وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب منح الحكم أصحاب الأرض ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء لمندي.

ومن علامة الجزاء، أدرك كيسي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي.

وأطلق سيرجي أورييه لاعب ساح العاج تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 98.

وكاد ماني أن يسجل هدف الفوز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول مستغلا تمريرة من كريبان دياتا لكن الحارس فوفانا تصدى لمحاولته.

وقاد ماني هجمة كادت أن تسفر عن هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني لكن حارس المرمى كان لها بالمرصاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز