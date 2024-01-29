زلزال قوته 6 درجات يهز منطقة حدودية بين قرغيزستان والصين



قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته ست درجات هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية

الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.







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