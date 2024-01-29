زلزال قوته 6 درجات يهز منطقة حدودية بين قرغيزستان والصين
التاريخ
1/29/2024 7:23:13 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته ست درجات هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية
الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN29012024000110011019ID1107783475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.