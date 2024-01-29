مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر224 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 81ر38333 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96ر36 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 93ر4927 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 68ر172 نقطة ، أو 1ر1% ، ليصل إلى 04ر15628 نقطة

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