Tuesday, 30 January 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

1/29/2024 7:23:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر224 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 81ر38333 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96ر36 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 93ر4927 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 68ر172 نقطة ، أو 1ر1% ، ليصل إلى 04ر15628 نقطة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN29012024000110011019ID1107783473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث