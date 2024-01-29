مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر224 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 81ر38333 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96ر36 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 93ر4927 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 68ر172 نقطة ، أو 1ر1% ، ليصل إلى 04ر15628 نقطة
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