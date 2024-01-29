ما هي حساسية الفول السوداني وما مدى خطورتها؟

توفيت الفنانة الاستعراضية البريطانية أورلا باكسينديل البالغة من العمر 25 عامًا، عقب تناولها قطعة بسكويت تحتوي على فول سوداني، ما أثار حالة من الخوف والجدل حول حساسية الفول السوداني، التي كانت تعاني منها.

ووفقًا لفريقها القانوني، لم تكن الفنانة على علم باحتواء البسكويت على الفول السوداني، إذ لم يكن هناك أي ذكر للمكسرات ضمن المكونات المدونة على العبوة.



وهناك حوالي 160 نوعاً من الأطعمة يمكن أن تتسبب في الحساسية، وذلك بحسب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، وفق صحيفة الوطن المصرية، الذي أكد أنه على رأسهم اللبن والبيض والأسماك بخاصة القشرية منها، إضافة إلى الدقيق المستخلص من القمح.

وحساسية الفول السوداني عبارة عن تفاعل الجهاز المناعي بصورة حساسية واحمرار في الجلد؛ لرفضه المادة الروتينية الموجودة بالفول السوداني.



أعراض حساسية الفول السوداني

تظهر أعراض الحساسية على صورة غازات وتقلصات بالمعدة مع طفح جلدي وشعور دائم بالحكة، وقد تصل إلى حد التأثير على الجهاز التنفسي، من خلال الرشح والكحة والتأثير على الفم واللسان والجهاز الدوري من حيث الأوعية الدموية، والتي تؤدي إلى إغماءات في الحالات الخطيرة.



أسباب حساسية الفول السوداني

تحدث حساسية الفول السوداني، عندما يحدد نظام المناعة الخاص بك عن طريق الخطأ بروتينات الفول السوداني، كشيء ضار.

وتسهم الصفات الوراثية في زيادة احتمالية الإصابة بهذه الحساسية، فالأب الذي يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني بإمكانه أن يورث هذه الحساسية إلى أبنائه، ويصير الأمر أكثر صعوبة في حال معاناة كلا الوالدين من الحساسية، حسب تصريحات الدكتور محمد الحوفي، الذي أكد أن التلامس المباشر أو غير المباشر للفول السوداني، يمكن أن يثير اهتياج للجهاز المناعي لدى المصاب بالحساسية، إضافة إلى الاستنشاق، إذ يحدث تفاعل تحسسي في حالة استنشاق الغبار أو الرذاذ الذي يحتوي على الفول السوداني،

وغالبًا ما يكون ناتج عن مصدر مثل طحين الفول السوداني، أو رذاذ طهي زيت الفول السوداني.

كيفية التعامل مع حساسية الفول السوداني

وتابع الحوفي أنه في حال ملاحظة أعراض حساسية الفول السوداني على الأطفال، ينبغي التوجه إلى مراكز اختبارات الحساسية لتحديدها ورصدها من البداية ووصف الأدوية المناسبة لتقليل أعراض الحساسية.

وتعقيبا على حادثة وفاة الفنانة البريطانية سالفة الذكر، أوضح خبير التغذية أن أمر الوفاة نتيجة الحساسية يعتبر مستبعدا تماما، ولا يمكن حدوثه إلا في حالة تداخل أسباب طبية أخرى مع الحساسية، كأن يتعارض مفعول دواء للحساسية مع نوع دواء آخر.

وليس هناك من أدوية فعالة في هذه المسألة، لكن الأهم هو الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحساسية، من جانب الذين يعانون من أي منها.

وأضاف دكتور محمد الحوفي، أنّ بداية ظهور أعراض حساسية الفول السوداني تكون عند الأطفال تحت سن 3 سنوات، وتقل تدريجيا بعد 10 سنوات، وأثبتت الدراسات أن 20% من هؤلاء الأطفال يتمكنون من تجاوز هذه الحساسية مع الوقت.



واختتم أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، تصريحاته بتوجه بعض الدول نحو إجراء تعديلات جينية، للمركبات التي تتسبب في حساسية لدى الناس.

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