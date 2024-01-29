حملة أجمل شتاء في العالم تبرز معالم الجذب السياحي في الإمارات عبر موقعها الإلكتروني



تستعرض حملة أجمل شتاء في العالم، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، الذي يقدم لزواره تجربة تفاعلية سلسة، ويدعم رحلتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة والمتعددة التي تزخر بها إمارات الدولة.

ويضم الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من 290 وجهة سياحية في جميع أنحاء الإمارات، مع تقديم معلومات وافية عن كل وجهة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة الاستمتاع بتجارب سياحية استثنائية.

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط : ، والذي يأتي في إطار سعي النسخة الرابعة من الحملة لتنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في فصل الشتاء وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة.

وتحمل "حملة أجمل شتاء في العالم" في نسختها الرابعة شعار "قصص لا تنسى"، حيث تتيح الحملة من خلال اتساعها وشمولها مناطق الدولة كافة، باقة واسعة من الخيارات التي تنسجم مع اهتمامات وأذواق جميع الزوار والسياح، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تنسى عن أرض الإمارات.

ويتيح الموقع الإلكتروني لحملة "أجمل شتاء في العالم" لزواره تصفح أقسامه المختلفة بكل سهولة، حيث يبرز الموقع جواهر الإمارات المخفية، وأكثر الأماكن جذباً، ومواقع التخييم والمغامرة والتشويق، ومسارات المشي الجبلية والدراجات الهوائية، وأفضل الجزر في الإمارات، كما يسلط الضوء على أجمل الشواطئ والحدائق الترفيهية في إمارات الدولة، إضافة إلى أبرز المتاحف والمواقع التراثية والأسواق الشعبية وأماكن وأنشطة الأطفال.

( جواهر الإمارات المخفية )

ويستكشف الموقع الإلكتروني لحملة "أجمل شتاء في العالم" عدداً من جواهر الإمارات المخفية التي تتميز بطبيعة ساحرة ومعالم تاريخية وأثرية، ومنها بيت الحرفيين في قصر الحصن بأبوظبي، وواحة العين، ومنطقة الظفرة، ومحمية الوثبة للكثبان الأحفورية، وحديقة الزهور المعلقة في العين، وبحيرات القدرة في دبي، وبركة حتا السرية، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، وبحيرة القمر الصحراوية في دبي، و"ذي فيو" في نخلة جميرا، إضافة إلى مركز خور كلباء لأشجار القرم، والقرية المدفونة في الشارقة، واستراحة السحب، وبيت الحكمة في الشارقة، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومركز مليحة للآثار، وقلعة ضاية في رأس الخيمة، ووادي العبادلة في الفجيرة، وواجهة الخور المائية في أم القيوين.

( أكثر الأماكن جذباً )

ويقدم الموقع لزواره مجموعة من الوجهات السياحية والمعالم الأكثر جذباً التي تضفي على شتائهم إحساساً لامثيل له، وأبرزها جامع الشيخ زايد في أبوظبي، وصرح زايد المؤسس، ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وقصر الوطن، ومنتزه قرم الجبيل في أبوظبي، ومركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبحيرة الحب في دبي، ومدينة إكسبو دبي، وحديقة عين مضب الكبريتية، ومنطقة حتا، وحي الفهيدي التاريخي، ومحمية الزوراء الطبيعية ومرسى عجمان، وقرية بساطة الصحراوية ووادي نقب في رأس الخيمة، وصير بني ياس، ومحمية وادي الوريعة في الفجيرة.

( المغامرة والتشويق )

ولمحبي المغامرة، يستعرض الموقع الإلكتروني لحملة أجمل شتاء في العالم عدداً من المواقع والأنشطة التي تضمن قدراً عالياً من التشويق، ومنها "ديب دايف دبي"، و"حتا وادي هب"، ورياضة الأودية في وادي شوكة، و"كلايم أبوظبي"، و"جبل جيس فلايت"، والغوص مع أسماك القرش في "دبي أكواريوم"، "وإكس لاين" في دبي مارينا، والتجديف في "كويست للمغامرة" في الزوراء في عجمان، وسباقات الهجن في مضمار التلة لسباق الهجن في عجمان، والرماية والألعاب الرياضية والمائية في نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، ومركز كايت بيتش أم القيوين، وجزيرة القرش وجزيرة صير بونعير وسكاي أدفنتشرز في الشارقة، إلى جانب ركوب الأمواج، والطيران الشراعي، والتزلج الهوائي، والطيران المروحي، ورياضة السكاي دايف، وتجربة سفاري الصحراء على الكثبان الرملية، والتزلج على الرمال، ورياضة الكاياك "التجديف" في جميع إمارات الدولة.

( التخييم )

ويبرز الموقع أفضل أماكن التخييم لقضاء أروع الأمسيات الشتوية، ومنها صحراء ليوا، ومخيم باب النجوم، وموقع بحيرة الوثبة للتخييم في أبوظبي، ومنطقتا البداير والفاية ومخيم مليحة وصخرة الأحفور ومدينة الذيد في الشارقة، ومنطقة حتا، ومخيم القدرة في دبي، وشاطئ العقة في الفجيرة، وجبال الحجر ومخيم بير جريلز للمستكشفين في رأس الخيمة، وشاطئ القرم في أم القيوين.

كما يقدم الموقع أفضل أماكن التخييم بالكرفات، وأبرزها مخيم حتا السياحي، و"حتا كارفان بارك"، وشاطئ جبل علي، وشاطئ الزوراء في عجمان، ومنتزه جبل حفيت الصحراوي، وشاطئ الظفرة.

مسارات المشي الجبلية

ويضيء موقع حملة أجمل شتاء في العالم على أبرز مسارات المشي الجبلية في الدولة، ومنها منطقة شوكة، وجبل جيس، وجبل المبرح في رأس الخيمة، وجبال حتا، ومسار صخرة الأحفور في مليحة، ومسار الرفيصة الجبلي في الشارقة، وجبل حفيت، ومسارات المشي في مصفوت ضمن سلسلة جبال الحجر في عجمان، وجبال مسافي، ووادي الطيبة في الفجيرة.

( مسارات الدراجات الهوائية )

ويستعرض الموقع أهم مسارات الدراجات الهوائية، وأبرزها مضمار الوثبة، ومضمار الكورنيش في أبوظبي، ومسار جزيرة الحديريات، ومضمار العين، ومسار حديقة مشرف في دبي، وحديقة الصفوح في دبي، وحديقة الصفيا في عجمان، ومسار ند الشبا، ومسار القدرة، ومركز مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية.

( أفضل الجزر )

ويُعرف الموقع بأفضل الجزر في دولة الإمارات، ومنها جزر السعديات وياس ودلما واللؤلؤ في أبوظبي، ونخلة جميرا وجزيرة القمر في دبي، وجزيرة المرجان في رأس الخيمة، وجزر النور والقرش وصير بونعيرفي الشارقة، وجزيرة السينية في أم القيوين، وجزيرة سنوبي في الفجيرة.

( الشواطئ والأنشطة الشاطئية )

ويقدم الموقع الإلكتروني لحملة أجمل شتاء في العالم خارطة بأهم الشواطئ والأنشطة الشاطئية في الدولة، ومنها شواطئ الكورنيش والبطين والسعديات والحديريات في أبوظبي، وكايت بيتش دبي، ونادي دبي للسيدات، وحديقة شاطئ الممزر وشاطئ الصفوح في دبي، والتزلج الهوائي على الماء في دبي، إضافة إلى شاطئ عجمان، وشاطئ خورفكان، وشاطئ دبا الفجيرة، وشاطئ الخان وشاطئ الحيرة في الشارقة، وبنان بيتش في رأس الخيمة، وشاطئ لومي وشاطئ وممشى البيت متوحد في أم القيوين.

( المدن والحدائق الترفيهية )

كما يستعرض موقع حملة أجمل شتاء في العالم أبرز المدن والحدائق الترفيهية في إمارات الدولة، ومنها عالم وارنر براذرز في أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد أبوظبي، ومنتزه آثار الهيلي و"أكشن بارك" في أبوظبي، و"آي إم جي عالم من المغامرات" في دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، والقرية العالمية وحديقة وايلد وادي المائية وحديقة ليغولاند المائية في دبي، وحدائق المنتزه ومنتزه الصحراء في الشارقة، وحدائق الصفيا والرقايب والعلم والحليو في عجمان، ودريم لاند أكوا بارك في أم القيوين، وحديقة حيوانات أم القيوين.

( أماكن وأنشطة للأطفال )

ويقدم الموقع عدداً من الأماكن التي توفر أنشطة مميزة ومرحة للأطفال، وأبرزها "ذا جرين بلانيت" في دبي، ودبي جاردن جلو، وحديقة دبي المعجزة، ودبي سفاري بارك، ودبي دولفيناريوم، وحديقة العين للحيوانات، وياس كارت زون، وحديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي، ومكتبة أبوظبي للأطفال، ومركز حيوانات شبه الجزيرة العربية في الشارقة، وسفاري الشارقة، وبيت الفراشات في جزيرة النور في الشارقة، وحديقة حيوانات رأس الخيمة، وحديقة الإمارات للحيوانات القزمة في عجمان، وأورنج هب في مول أم القيوين.

( المتاحف )

ويضيء موقع حملة أجمل شتاء في العالم على أبرز المتاحف في الدولة، ومنها متحف الاتحاد، ومتحف المرأة الإماراتية، ومتحف القهوة، ومتحف اللؤلؤ، ومتحف المستقبل في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الإمارات الوطني للسيارات ومتحف المصرف المركزي للنقود والعملات في أبوظبي، ومتحف قصر العين، ومتحف الشارقة العلمي، ومتحف الشارقة للتراث، ومتحف الشارقة للآثار، إلى جانب متحف عجمان، ومتحف مصفوت، ومتحف رأس الخيمة الوطني، ومتحف ومزرعة كنوز رأس الخيمة، وحصن أم القيوين، ومتحف الفجيرة.

( الأماكن التراثية )

ويُرشد موقع حملة أجمل شتاء في العالم الزوار إلى أهم الأماكن التراثية في الإمارات والتي تُعرف بثقافة الدولة وعاداتها وتقاليدها وتراثها، وأبرزها قلعة الجاهلي وقصر المويجعي وبرج المقطع في أبوظبي، ومسجد البدية وقلعة البثنة في الفجيرة، وموقع جميرا الأثري ومتحف ساروق الحديد ومنطقة السيف في دبي، ومسجد سالم المطوع في خورفكان، وحصن خورفكان، وقرية نجد المقصار وبيت النابودة في الشارقة، ومركز مليحة للآثار، وبيت راشد الخضر وقلعة مصفوت والحي التراثي والحصن الأحمر ومسجد بن سلطان في عجمان، وقلعة ضاية والجزيرة الحمراء في رأس الخيمة.

( الأسواق الشعبية )

ويصطحب الموقع الإلكتروني لحملة أجمل شتاء في العالم الزوار في رحلة على مجموعة من الأسواق الشعبية، ومنها أسواق القطارة والزعفرانة والسجاد في أبوظبي، وأسواق الراس ورايب ونايف والفهيدي في دبي، وسوق الجمعة بالفجيرة، وسوق صالح وسوق الذهب في عجمان، وأسواق البحر والشناصية والعرَصة في الشارقة، وسوق النخيل والسوق الكويتي في رأس الخيمة.

( أماكن الاستجمام )

ويُبرز موقع حملة أجمل شتاء في العالم عدداً من أهم أماكن الاستجمام في دولة الإمارات، وأبرزها منتجع جبل حفيت الصحراوي وصحراء القوع في أبوظبي، ومنتجع سدر تريلرز ومخيم سانورا ومنتجع المها الصحراوي في دبي، وحتا دوم بارك، ونزل الرفراف ونزل الفاية ونزل القمر وواحة البداير من مجموعة الشارقة وذا تشيدي البيت في الشارقة، ومخيم لونج بيتش كامب جراوند في رأس الخيمة، ومنتجع دبا الجبلي، و"زويا الصحي" و"سبا أوبيروي" في عجمان، ومركز العافية والاستشفاء الشامل في فيرمونت عجمان، ومخيم السينية الترفيهي بجزيرة السينية، وشاليهات كاسا ميكوكو في أم القيوين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز