اجتماع لمانحي“الأونروا” في نيويورك الثلاثاء

اجتماع لمانحي“الأونروا” في نيويورك الثلاثاء
التاريخ
1/29/2024 7:13:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام انطونيو غوتيريش، سيعقد يوم الثلاثاء اجتماعا بشأن وكالة الأونروا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال الناطق الإعلامي، ستيفان دوجاريك، إن الاجتماع الذي يستضيفه الأمين العام يشمل الدول المانحة لوكالة الغوث ويخصص بشأن التمويل.
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