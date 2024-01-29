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اجتماع لمانحي“الأونروا” في نيويورك الثلاثاء

1/29/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام انطونيو غوتيريش، سيعقد يوم الثلاثاء اجتماعا بشأن وكالة الأونروا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.


وقال الناطق الإعلامي، ستيفان دوجاريك، إن الاجتماع الذي يستضيفه الأمين العام يشمل الدول المانحة لوكالة الغوث ويخصص بشأن التمويل.

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