بلدية جرش تتعامل مع انهيار جدار استنادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، مع انهيار جدار استنادي في حي الجبل الأخضر وإغلاق الشارع القريب منه حفاظا على أرواح المواطنين ومرتادي الطريق.
وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إنه تم التعامل مع الملاحظة بأقصى وقت وقياسي، مشيرا الى أن إغلاق الطريق جاء بشكل جزئي حتى يتم إزالة الأضرار من الشارع.
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