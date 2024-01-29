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بلدية جرش تتعامل مع انهيار جدار استنادي

1/29/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، مع انهيار جدار استنادي في حي الجبل الأخضر وإغلاق الشارع القريب منه حفاظا على أرواح المواطنين ومرتادي الطريق.


وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إنه تم التعامل مع الملاحظة بأقصى وقت وقياسي، مشيرا الى أن إغلاق الطريق جاء بشكل جزئي حتى يتم إزالة الأضرار من الشارع.

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