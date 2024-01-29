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حماس : حين يتوّقف القتال يمكن بحث باقي التفاصيل

1/29/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، الاثنين، إن حماس تريد "وقف إطلاق نار شاملا وكاملا" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.


وأضاف النونو: "نتحدث أولًا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل، وليس عن هدنة مؤقتة" مشددا على أنه حين يتوّقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل".

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