حماس : حين يتوّقف القتال يمكن بحث باقي التفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، الاثنين، إن حماس تريد "وقف إطلاق نار شاملا وكاملا" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.
وأضاف النونو: "نتحدث أولًا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل، وليس عن هدنة مؤقتة" مشددا على أنه حين يتوّقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل".
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