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الوزير الاسبق صلاح ابو زيد في ذمة الله

1/29/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، الوزير الأسبق صلاح أبو زيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.
وأعرب الخصاونة عن أصدق التَّعازي والمواساة برحيل الفقيد، الذي كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدَّم خدمات جليلة في جميع مواقع المسؤوليَّة، سيما في مجال الإعلام، حيث كان من رموز الإعلام الوطني ومن المؤسِّسين، وكان كذلك أوَّل وزير للإعلام وأوَّل وزير للثَّقافة في ستِّينيَّات القرن الماضي في تاريخ المملكة الأردنيَّة الهاشمِّية.
كما أشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الذي عمل بإخلاص، وذاد عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف المستويات، وسعى بجدٍّ من أجل خدمة القيادة الهاشميَّة ورفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.

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