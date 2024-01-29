الوزير الاسبق صلاح ابو زيد في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، الوزير الأسبق صلاح أبو زيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.
وأعرب الخصاونة عن أصدق التَّعازي والمواساة برحيل الفقيد، الذي كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدَّم خدمات جليلة في جميع مواقع المسؤوليَّة، سيما في مجال الإعلام، حيث كان من رموز الإعلام الوطني ومن المؤسِّسين، وكان كذلك أوَّل وزير للإعلام وأوَّل وزير للثَّقافة في ستِّينيَّات القرن الماضي في تاريخ المملكة الأردنيَّة الهاشمِّية.
كما أشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الذي عمل بإخلاص، وذاد عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف المستويات، وسعى بجدٍّ من أجل خدمة القيادة الهاشميَّة ورفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.
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