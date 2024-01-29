البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، بأن يرفعوا إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون الثاني والستين، مبتهلين إلى الله عزّ وجلّ أن يمدَّ جلالته بوافر الصحّة وكامل العزم، وأن يمد في عمره ويديمه قائداً ملهماً ويبقيه ذخراً وسنداً للأمتين العربية والإسلامية .



وإذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة على قلب كل أردني لنستذكر بكل فخر واعتزاز جهود جلالته ومنذ توليه أمانة المسؤولية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتكريس قيم العدل والحرية والمساواة، وفي مواصلة مسيرة البناء والعطاء والإنجاز من أجل رفعة الوطن الأردني الغالي وشعبه، ونتطلع إلى مستقبل مشرق تحت ظل قيادته الحكيمة.



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية.



وكل عام وقائد الوطن بألف خير

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