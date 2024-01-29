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اتفاقية تعاون بين مكافحة الأوبئة جامعة الزرقاء

1/29/2024 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اتفاقية تعاون مع جامعة الزرقاء؛ لتطوير مستوى الخدمات التعليمية المخبرية والصحة المجتمعية والبحثية في مجالات الصحة العامة والأوبئة والأمراض السارية بين الجانبين.


ووفق بيان للمجلس اليوم الإثنين، أكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، أهمية التنسيق والتعاون مع جامعة الزرقاء، لتقديم مشاريع مشتركة للجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تخدم الطلبة.

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