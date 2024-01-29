اتفاقية تعاون بين مكافحة الأوبئة جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اتفاقية تعاون مع جامعة الزرقاء؛ لتطوير مستوى الخدمات التعليمية المخبرية والصحة المجتمعية والبحثية في مجالات الصحة العامة والأوبئة والأمراض السارية بين الجانبين.
ووفق بيان للمجلس اليوم الإثنين، أكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، أهمية التنسيق والتعاون مع جامعة الزرقاء، لتقديم مشاريع مشتركة للجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تخدم الطلبة.
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