ورشة حول إحصائيات عمل الأطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "إحصائيات عمل الأطفال في الأردن" بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال.



وأكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، أهمية البيانات والأرقام الإحصائية في رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات والخطط، والإستناد إليها في توجيه البرامج وتحديد الأولويات.



وأشار إلى أنّ الإلتفات إلى قضية عمل الأطفال، يأتي انطلاقاً من دور المجلس وسعيه لحشد الدعم وكسب التأييد لتعديل السياسات والتشريعات، بما ينعكس إيجاباً على الأطفال في الاردن، باعتبارهم يمثلون 40 بالمئة من السكان.

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