ورشة حول إحصائيات عمل الأطفال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "إحصائيات عمل الأطفال في الأردن" بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، أهمية البيانات والأرقام الإحصائية في رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات والخطط، والإستناد إليها في توجيه البرامج وتحديد الأولويات.
وأشار إلى أنّ الإلتفات إلى قضية عمل الأطفال، يأتي انطلاقاً من دور المجلس وسعيه لحشد الدعم وكسب التأييد لتعديل السياسات والتشريعات، بما ينعكس إيجاباً على الأطفال في الاردن، باعتبارهم يمثلون 40 بالمئة من السكان.
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