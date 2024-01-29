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إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال

1/29/2024 3:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أنه أطلق اليوم الاثنين، ٥ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال الإسرائيلي، في إصبع الجليل.

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