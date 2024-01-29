سرايا القدس تقصف تجمعات لجنود الاحتلال غرب خان يونس
التاريخ
1/29/2024 3:12:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، قصف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس.
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