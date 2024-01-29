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مصدر يوضح حول دوام المدارس يوم غد الثلاثاء

1/29/2024 3:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس او تعطيلها يوم غد الثلاثاء .

بدورها حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، يوم الثلاثاء.
كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية. و خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوب وشرق المملكة.

وقالت ان هناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب غرب المملكة تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق الجبال الجنوبية العالية لفترة قصيرة .

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