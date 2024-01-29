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ألمانيا: التفكير في طرد الفلسطينيين من غزة“غير مقبول تماما”

1/29/2024 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الإثنين، إن التفكير في طرد الفلسطينيين من قطاع غزة“غير مقبول تماما”.


ووفقاً لإذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، أشار المتحدث إلى أن مثل هذه الأفكار“تساهم خلال الصراع الحالي في تفاقم الوضع وتخالف القانون الدولي بشكل واضح تماما”.

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