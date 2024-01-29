ألمانيا: التفكير في طرد الفلسطينيين من غزة“غير مقبول تماما”

ألمانيا: التفكير في طرد الفلسطينيين من غزة“غير مقبول تماما”
التاريخ
1/29/2024 3:12:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الإثنين، إن التفكير في طرد الفلسطينيين من قطاع غزة“غير مقبول تماما”.
ووفقاً لإذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، أشار المتحدث إلى أن مثل هذه الأفكار“تساهم خلال الصراع الحالي في تفاقم الوضع وتخالف القانون الدولي بشكل واضح تماما”.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار ألبوم ليست
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN29012024000208011052ID1107782974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.