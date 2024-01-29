بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم..منتخب الإمارات بطل «كأس الأمم» لقفز الحواجز



حقق منتخب الإمارات لقفز الحواجز لقب بطولة الشارقة كأس الأمم من فئة الأربع نجوم، بنتيجة نظيفة في جولتي المنافسة، التي جاءت من جولتين برعاية لونجين، على الميدان الرملي الخارجي بنادي الشارقة للفروسية بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وهو الفوز الأرفع الذي يحققه فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة دولية تقام على أرضه وبين جمهوره.

وشهد منافسة كأس البطولة وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية الكأس، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية.

وتنافست على لقب الكأس ثمانية فرق، تصدرها منتخب الإمارات، بنتيجة نظيفة خالية من نقاط الجزاء في الجولتين.

وحل بالمركز الثاني المنتخب الألماني بنتيجة 5 نقاط جزاء (4+1)، وجاء في المركز الثالث المنتخب البريطاني، بنتيجة 24 نقطة جزاء (12+12).

وقال سلطان اليحيائي: البطولة أظهرت مدى التطور الكبير الذي بلغه فرسان القفز وإقدام عدد كبير من الفرسان الشباب على المشاركة فيها بإيجابية، وهو ما يبشر بمستقبل واعد لعدد كبير من الفرسان في ميادين البطولات الدولية الرفيعة، وكل ذلك يأتي امتداداً لما أسفرت عنه بطولة الشارقة كأس الأمم من إيجابيات في نسختها الأولى 2023.

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