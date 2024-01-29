خلفاً لمدربه الحالي تشافي هرنانديز... بايرن ميونخ يرد على ارتباط مدربه توخيل بقيادة برشلونة الإسباني



رد نادي بايرن ميونخ الألماني على التقارير التي ربطت توماس توخيل المدير الفني للفريق بالانتقال لقيادة برشلونة الإسباني خلفا لمدربه الحالي تشافي هرنانديز.

وكان تشافي هرنانديز خرج بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5/3 مساء السبت الماضي في الدوري الإسباني ليعلن الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وتكهن عدد من وسائل الإعلام بأن توخيل هو المرشح الأقرب لخلافة مدرب برشلونة الحالي استنادا إلى تصريحات المدير الفني الألماني التي قال فيها إنه يستمتع بالعمل خارج بلاده وأن الدوري الإسباني بطولة جاذبة للنجوم والمدربين.

ورد نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي اليوم الإثنين "توخيل لم يتطرق للحديث عن تشافي وخلافته في برشلونة كما زعم كذبا".

وأوضح البيان "في زيارة الجماهير لمقر النادي يوم الأحد سئل توماس توخيل عن مسيرته التدريبية وتجاربه الخارجية مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي ورد على استفسارات الجماهير أثناء المناقشة".

وتابع النادي البافاري "لقد أجاب توخيل عن أسئلة عامة من الجماهير عن إسبانيا كدولة كروية ولم يتحدث أبدا عن تشافي هرنانديز وخلافته في برشلونة كما زعم كذبا".

وشدد بايرن ميونخ في بيانه "لن نقبل مجددا بتحريف تصريحات مدربنا والتي تأتي دائما من مصدر واحد".

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