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بمشاركة 6 فرق بمستوى التصنيف (10-12 هانديكاب)..غنتوت يتصدر منافسات البطولة الدولية للبولو

1/29/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صعد فريق غنتوت بولو إلى الصدارة
في البطولة الدولية للبولو التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، بمشاركة 6 فرق بمستوى التصنيف (10-12 هانديكاب).

وجاءت صدارة فريق غنتوت بولو بفوزه أول من أمس على فريق AM بولو 10-9، محققاً انتصاره الثالث على التوالي، ليضمن تأهله إلى الدور النهائي بانتظار إعلان بقية الفرق المتأهلة.

ويشهد الدور المقبل لقاء المتصدر الأول مع الفريق الرابع في الترتيب العام، وثالث الترتيب العام مع الفريق الثاني، وفي دور الترضية يلتقي الفريق الخامس مع السادس لترتيب فرق البطولة.

وشهدت مباراة غنتوت بولو مع فريق AM بولو منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز، ونجح فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي في حسمها بفارق هدف، وأحرز أهدافه أوسكار وبابلو (4 أهداف لكل منهما) وسانتوس هدفين، وأحرز لفريق AM بولو الشيخة علياء آل مكتوم (هدفين)، وبنجامين (6 أهداف) وبابلو اورغيزا هدفاً، وأدار المباراة الطاقم الدولي الأرجنتيني المؤلف من جاسون ديكسون، وبيتر رأيت وماتياس.

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