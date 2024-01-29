خلال زيارات ميدانية ضمن مشروع «تحول الاتحادات»..هيئة الرياضة تدرس تطوير نظم الحوكمة في 6 اتحادات

أعلنت الهيئة العامة للرياضة البدء في إجراء سلسلة من الزيارات الميدانية للاتحادات الرياضية الستة التي شملها مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» منذ إطلاقه وهي: القوس والسهم، والجودو، والرماية، والمبارزة، وألعاب القوى، والدراجات، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والختامية للدورة الأولى من المشروع والذي يعد واحداً من 3 مشاريع تحولية رئيسية من أصل الـ17 مشروعاً تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتناقش الهيئة خلال تلك الزيارات أبرز نقاط القوة لدى الاتحادات الستة والخطط المستقبلية لتطوير نظم الحوكمة لدى الاتحادات وعملها إدارياً وصقلها فنياً لتحسين أدائها.

أهداف



ويهدف مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» إلى تعزيز مبادئ الإدارة والحوكمة المؤسسية الرياضية لدى الاتحادات من أجل ضمان تنفيذ برامجها وأهدافها وخططها، وبناء حوكمة فعالة وقيادة لدى كل اتحاد رياضي، إلى جانب تخصيص المهام من خلال إضفاء الطابع المهني على منظومة عمل الاتحادات المعنية بما يجعلها منظومة منتجة تحظى بالخبرة الإدارية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة: نتطلع من خلال مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة عمل الاتحادات فنياً وإدارياً، بما يدعم توجه «نمو مؤسسات القطاع الرياضي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني»، وهو أحد التوجهات الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وذلك عبر تعزيز تمويل الاتحادات المستهدفة وتقديم الدعم الاستراتيجي والإداري لها والمساهمة في جعل الاتحادات ذات قدرات إدارية وفنية عالية، والتأكد من تحقيقها للاستقلال المادي لتمكينها من تحقيق إيرادات من القطاع الخاص تماشياً مع رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الطموحة بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8 أضعاف ليصل إلى 0.5 %، وزيادة عدد اللاعبين المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية إلى أكثر من 30 لاعباً بحلول عام 2031.

وأضاف: تتضمن تلك المرحلة من المشروع متابعة ومراجعة الملفات المستلمة من الاتحادات وإجراء سلسلة من الزيارات الميدانية لها عن طريق فريق من المختصين، حيث يتولى الفريق إجراء مراجعة شاملة لتحديد مستوى جاهزية الاتحادات ومجالات التحسين الرئيسية من خلال خطط ومسارات للتطوير متكاملة الأركان، للمساهمة في تحقيق أهداف مسيرة التنمية الرياضية ورسم مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة الإماراتية.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثالثة والنهائية للدورة الأولى من مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» 3 أسابيع حتى يتم الانتهاء من كل الزيارات الميدانية للاتحادات المعنية ومراجعة كل الملفات المستلمة منها، حتى يتسنى للمسؤولين دراسة تلك المرئيات ووضع التقارير المناسبة لتطوير عمل الاتحادات واتخاذ القرارات الرامية إلى الارتقاء بأداء وحوكمة الاتحادات إلى مستويات جديدة، وسوف يستهدف المشروع كل الاتحادات الرياضية في دولة الإمارات تباعاً وفق خطة زمنية محددة.

سبق تلك المرحلة الختامية للدورة الأولى من المشروع مرحلتان سابقتان، عملت الهيئة خلالهما على متابعة ودراسة استراتيجيات الاتحادات وأهدافها ومبادراتها ومواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مع الأولويات الاستراتيجية لدى كل اتحاد، وفحص النماذج التشغيلية لديها وهيكلها التنظيمي وسياساتها وإجراءاتها ولوائحها، إلى جانب الأنظمة والبنية التحتية لدى الاتحادات الستة في المجالات الرئيسية، بما في ذلك وسائل تواصله الإدارية والإعلامية والتقنيات المتوفرة لديه وآلية إدارته للميزانية، وقد تم اعتماد عدة معايير لإجراء تلك المتابعات وتتسم تلك المعايير بالوضوح والشمولية وسهولة التنفيذ وعكسها لمدى جاهزية الاتحادات بشكل دقيق.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت وقعت اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمسة وهي: القوس والسهم، والجودو، والرماية، والمبارزة، وألعاب القوى، كانطلاقة للدورة الأولى من مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» لتعزيز أطر الشراكة بينها ومختلف شركائها في الرياضة الإماراتية وإضفاء الطابع الاحترافي على الاتحادات وصقل مهارات لاعبيها، والتحول من آلية التمويل الثابت إلى آلية التمويل القائم على الأداء.

وخلال المرحلة الثانية من الدورة الأولى للمشروع خصصت الهيئة فريق عمل لتقديم الدعم اللازم للاتحادات والتواصل بشكل مستمر معهم، كما قدمت ورش عمل مصممة خصيصاً لكل اتحاد، تقدم فيها الهيئة الإرشادات اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب عقد الاجتماعات والجلسات الدورية لمتابعة الاتحادات الستة وتقديم الدعم لهم، بما يسهم في تطوير ومرونة أساليب العمل الإدارية.

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