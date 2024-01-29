البطائح وخورفكان في أولى مواجهات نهائي «بلاي اوف» الصالات غداً



تبدأ غداً أولى مواجهات نهائي «بلاي اوف» لدوري كرة قدم الصالات، ويلعب البطائح وضيفه خورفكان في السابعة والنصف مساءً فيما تقام المباراة الثانية بين الفريقين 3 فبراير المقبل لمباراة فاصلة ثالثة حدد يوم 6 فبراير المقبل موعداً لمباراة فاصلة ثالثة في ملعب صالة نادي خورفكان في حال الحاجة إليها.

ويقود البطائح المدرب الوطني عدنان الهولي وتضم تشكيلته ماجد المعيني، عمر الفهيم، محمد البحري ثلاثي حراسة المرمى، وأحمد زعبيل، عبدالله الخمري، عبدالله الفلاسي، أحمد حماد، عبدالقادر حاج الصديق، محمد عبيد، وراشد عبيد بينما يقود خورفكان المدرب الوطني أنور الحمادي ومن أبرز لاعبيه حسن الحنطوبي في حراسة المرمى، طلال خالد، هيثم صالح الشاعر، عمر النقبي، سعود خالد، خالد الحمادي، عبدالله الحوسني، أحمد الحمادي وعلي زايد.

وأوضح هيثم الحمادي مدير فريق خورفكان أن الفريق لعب ثلاث مباريات خلال الفترة الماضية أمام الحمرية والفريق العُماني وقال: الفريق جاهز من كل النواحي فنياً وبدنياً ومعنوياً ومكتمل الصفوف ونتمنى أن تخرج المباراة في أجمل صورة من حيث الروح الرياضية العالية والابتعاد عن الشد العصبي.

وتوقع أحمد بني ياسي مدير فريق البطائح أن تكون المواجهة صعبة على الفريقين وقال: الحظوظ متساوية وفريقنا جاهز والثقة كبيرة باللاعبين ونقدم الشكر إلى حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على الدعم والمساندة ومتابعة الفريق وتهيئة الأجواء المناسبة له.

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