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التقى رئيس الوزراء الألباني..محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي يدعم تطوير رياضة السيارات في ألبانيا

1/29/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


التقى رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، مع محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بحضور رئيس نادي السيارات الألباني نيكو ليكا، وأكد محمد بن سليم خلال الاجتماع، دعم تطوير رياضة السيارات في ألبانيا، كما تم مناقشة مشروع «Auto Moto Park»، والذي يُعدّ أول مجمّع دولي لسباق السيارات في دولة البلقان، ويتخذ من إلباسان مقراً له، ويضمّ حلبة من الدرجة الأولى، صمّمت خصيصاً لتجمع محبي سباقات السيارات، ولتسهم في تنشيط وتطوير رياضة السيارات في دول المنطقة، ويتولى الاتحاد الدولي للسيارات مهام الإشراف على الحلبة، بتوجيه من قسم السلامة الخاص بالاتحاد.


وأكد محمد بن سليم دعمه للمشروع، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد بمساندة الدول الأعضاء، نحو تطوير رياضة السيارات، واستقطاب المزيد من فئات الجماهير.

أشاد بن سليم بجهود الحكومة الألبانية لتطوير رياضة السيارات، وتعزيز مبادئ السلامة، وقال: جر ت نقاشات حول احتمالية استضافة ألبانيا لفعاليات كبيرة، مثل مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات، أو الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات، ويسعدني متابعة تقدم ألبانيا في رياضة السيارات، والمبادرات العديدة المعنية بالسلامة على الطرق.

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